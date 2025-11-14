ŽmonėsVeidai ir vardai

Atšaukiamas viename mieste turėjęs įvykti Marko Žukausko pasirodymas

2025 m. lapkričio 14 d. 14:58
Lrytas.lt
Gruodį komikas Markas Žukauskas turėjo surengti komedijos pasirodymą Marijampolėje, tačiau dabar paaiškėjo, kad šou neįvyks.
Daugiau nuotraukų (2)
Pranešama, kad toks sprendimas buvo priimtas renginio organizatoriaus iniciatyva.
Apie tai pranešama klubo „Tonas“, kuriame turėjo pasirodyti M. Žukauskas, „Facebook“ puslapyje.
„Dėmesio!
Deja, turime pranešti, kad Marko Žukausko stand-up šou „Klasikinis“, planuotas gruodžio 13 d., klube „Tonas“, neįvyks.
Renginį atšaukė pats organizatorius.
Nors šįkart susitikimas neįvyks, tikimės, kad netrukus vėl turėsime progą pasijuokti kartu ir pasimatyti klube TONAS su naujais renginiais ir gera nuotaika.
Ačiū už supratingumą ir palaikymą!“, – rašome pranešime.
Skelbiama, kad bilietus įsigijusiems žmonėms pinigai bus grąžinami.
Markas Žukauskaspasirodymasatšauktas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.