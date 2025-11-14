Atšaukiamas viename mieste turėjęs įvykti Marko Žukausko pasirodymas

Pranešama, kad toks sprendimas buvo priimtas renginio organizatoriaus iniciatyva.
Apie tai pranešama klubo „Tonas“, kuriame turėjo pasirodyti M. Žukauskas, „Facebook“ puslapyje.
„Dėmesio!
Deja, turime pranešti, kad Marko Žukausko stand-up šou „Klasikinis“, planuotas gruodžio 13 d., klube „Tonas“, neįvyks.
Renginį atšaukė pats organizatorius.
Nors šįkart susitikimas neįvyks, tikimės, kad netrukus vėl turėsime progą pasijuokti kartu ir pasimatyti klube TONAS su naujais renginiais ir gera nuotaika.
Ačiū už supratingumą ir palaikymą!“, – rašome pranešime.
Skelbiama, kad bilietus įsigijusiems žmonėms pinigai bus grąžinami.
Markas Žukauskaspasirodymasatšauktas
