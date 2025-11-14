Klausimų apie šeimos pagausėjimą vis sulaukianti Liepa Mondeikaitė: „Neįsižeisiu, bet neatsakysiu“

Paklausta, kodėl, jos manymu, žmonės dažnai klausia apie ūgį, amžių ir ar turi vaikų, Liepa turėjo savo atsakymą.
Moteris tikino, kad kai kalba pasisuka apie vaikus, ji nelinkusi kalbėti šia tema.
„Dėl pirmųjų dviejų nežinau, o dėl trečiojo suprantu – kai pora 10 metų kartu ir neturi vaikų, visiems labai keista.
Tačiau aš šito klausimo nebijau, dėl jo tikrai neįsižeisiu, sakau, kad galite klausti drąsiai, bet aš neatsakysiu“, – aiškino L. Mondeikaitė.
2023 m. Liepa buvo užsiminusi apie šeimos pagausėjimą – laidoje „Nepatogūs klausimai“ ji pripažino, kad vaikus ji mato kaip didelį išbandymą.
Atlikėjos manymu, vaikai negrįžtamai pakeičia santykį tarp vyro ir moters.
Visgi žinoma moteris neatmetė galimybės, kad jos šeima kada nors pagausės.
