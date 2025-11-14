Kuo garsėjo Vilniuje nužudytas „tiktokeris“ Niežas? Viešai žiaurias patyčias bei smurtą patyrė ir anksčiau

Už pravardės slepiasi tikro žmogaus vardas – tūkstančiai tautiečių sekė vyrą, kurio tikrasis vardas buvo Nerijus Ambajevas.
Socialiniame tinkle „TikTok“ jis turėjo 27 tūkst. sekėjų, Instagrame – beveik 5 tūkst.
Paprastai internete Nerijus talpindavo gyvenimiškus vaizdo įrašus – dainuodavo pagal populiarią muziką, rodė kasdienybę, nevengė užsiminti apie nelengvą savo dalią.
Sekėjai jį atpažindavo pagal humoro jausmą ir komentarų skiltyje įsitraukdavo į diskusijas.
Visgi, turinio kūrėjo gyvenime netrūko ir skandalų.
Štai likus metams iki tragedijos – 2024 m. rudenį naujienų portalas Lrytas skelbė, kad Kaune vyras ir moteris smurtavo prieš kitą vyrą.
Maža to, buvo surengtos ir viešos patyčias, socialiniame tinkle „TikTok“
„Vakar Kaune, Partizanų gatvėje 7, buvo bandoma įvykdyti egzekuciją vienam vyrui. Daugiau nei 15 įvairių kelių barakų gyventojų, filmuodami ir tiesiogiai transliuodami įvykį per „TikTok“, surinko apie 20 tūkstančių žiūrovų.
Jie niekino, žemino, mušė vyrą, purškė jam dujas į akis ir t.t. Atvykus policijai, egzekucija baigėsi, tačiau patyčios tęsėsi dar apie pusvalandį. Pareigūnai nieko nedarė, kad patyčios liautųsi.
Negana to, vakar vakare jį vėl medžiojo prie savanorių „Maximos“, apie 22h. Bet mano pagalba ir gera koordinacija su policija buvo užkardytas žiaurus susidorojimas“, – tuomet pranešė skaitytojas.
Kaip auka buvo nurodytas penktadienį nužudytas Nerijus.
Primename, kad lapkričio 14 d. Vilniaus policija sulaikė du vyrus, įtariamus nužudymu. Nusikaltimas įvykdytas pavakare.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pirminis pranešimas apie nusikaltimą lapkričio 14 d. gautas 17 val. 22 min. Greitosios pagalbos medikai policijai pranešė, kad važiuoja į pagalbą vyrui, kuris buvo sužalotas peiliu.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą kartu su medikais nuskubėjo ir policijos patruliai. Atvykę medikai sužalotam vyrui (gim. 1993 m.) padėti jau nebegalėjo. Jis buvo miręs.