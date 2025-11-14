Tragedijos dieną – paskutiniai įrašai „Instagram“: paaiškėjo, ką prieš mirtį veikė Niežas

Kaip vėliau paaiškėjo, sostinėje buvo nužudytas žinomas „TikTok“ veikėjas Nerijus Ambajevas, pravarde Niežas.
N. Ambajevas aktyvus buvo ne tik „TikTok“, bet ir socialiniame tinkle „Instagram“, kur dalinosi kasdienybės bei atostogų akimirkomis.
Paskutinės nuotraukos į istorijas buvo įkeltos dar penktadienį, kuomet anksti ryte buvo pasidalinta gėlių vaizdais, vėliau Vilniaus Katedros aikštės, o pati paskutinė nuotrauka – pačio N. Ambajevo šalia Kalėdinės eglutės.
Primename, kad N. Ambajevas buvo nužudytas penktadienį vakare.
Pirminis pranešimas apie nusikaltimą buvo gautas 17 val. 22 min. Greitosios pagalbos medikai policijai pranešė, kad važiuoja į pagalbą vyrui, kuris buvo sužalotas peiliu.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą kartu su medikais nuskubėjo ir policijos patruliai.
Atvykę medikai sužalotam vyrui (gim. 1993 m.) padėti jau nebegalėjo. Jis buvo miręs.
Pareigūnai sulaikė du vyrus (gimę 1987 m. ir 1981 m.), įtariamus šiuo nusikaltimu.
Delfi žiniomis, vienas iš įtariamųjų yra aukos antroji pusė.
Teigiama, kad vyras yra puikiai žinomas teisėsaugai, ne kartą teistas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.