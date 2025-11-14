ŽmonėsVeidai ir vardai

Vytenis Pauliukaitis kardinaliai pakeitė įvaizdį: tokio jo dar nematėte

2025 m. lapkričio 14 d. 10:56
Lrytas.lt
Lapkričio 11-ąją kino teatre „Apollo kinas Vilnius Outlet“ įvyko neeilinė premjera. Iš pradžių Talino kino festivalyje „Juodosios naktys“, o dabar ir Lietuvoje įvyko režisieriaus Emilio Vėlyvio filmo „BIX – beveik nirvana“ pristatymas.
Daugiau nuotraukų (44)
Į premjerą atvyko būrys žinomų žmonių, kurie puošėsi tamsių spalvų drabužiais ir stebino išskirtiniu stiliumi.
Tarp svečių pasirodė ir Mantas Stonkus su Gelmine Glemžaite-Stonke, Gintarė Gurevičiūtė, Danielius Bunkus, Vytaras ir Laisvė Radzevičiai, Skirmantas Malinauskas.
Dėmesį traukė ir į renginį atvykusių Vytenio Pauliukaičio ir Eugenijaus Skerstono įvaizdžiai.
V. Pauliukaitis nustebino ne vieną – televizijos laidų, muzikinių projektų režisierius ir vedėjas kardinaliai pakeitė savo įvaizdį.
Nors įprastai jį galima pamatyti vilkintį elegantiškus, klasikinio stiliaus drabužius, šį kartą vyras pasirinko rokerišką stilių, kuris puikiai tiko šio filmo premjerai.
Žinomas vyras vilkėjo odinį švarką be rankovių ir juodą megztinį, odinius batus, juodas kelnes, prie kurių priderino metalines grandines, bei juodą gatvės stiliaus kepurę.
Vytenis PauliukaitisEugenijus Skerstonasįvaizdis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.