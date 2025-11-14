Vytenis Pauliukaitis kardinaliai pakeitė įvaizdį: tokio jo dar nematėte

Į premjerą atvyko būrys žinomų žmonių, kurie puošėsi tamsių spalvų drabužiais ir stebino išskirtiniu stiliumi.
Tarp svečių pasirodė ir Mantas Stonkus su Gelmine Glemžaite-Stonke, Gintarė Gurevičiūtė, Danielius Bunkus, Vytaras ir Laisvė Radzevičiai, Skirmantas Malinauskas.
Dėmesį traukė ir į renginį atvykusių Vytenio Pauliukaičio ir Eugenijaus Skerstono įvaizdžiai.
V. Pauliukaitis nustebino ne vieną – televizijos laidų, muzikinių projektų režisierius ir vedėjas kardinaliai pakeitė savo įvaizdį.
Nors įprastai jį galima pamatyti vilkintį elegantiškus, klasikinio stiliaus drabužius, šį kartą vyras pasirinko rokerišką stilių, kuris puikiai tiko šio filmo premjerai.
Žinomas vyras vilkėjo odinį švarką be rankovių ir juodą megztinį, odinius batus, juodas kelnes, prie kurių priderino metalines grandines, bei juodą gatvės stiliaus kepurę.
