Apdovanojimuose „Vaikų mylimiausi“ – netikėtumas: G. Glemžaitę ir A. Bružą apipylė lipnia mase

Spalvingame renginyje netrūko daug juoko, išdaigų, emocijų ir staigmenų.
Scenoje sužibėjo net trys charizmatiški vedėjai – Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Audrius Bružas ir Kakė Makė, o jiems talkino į sceną lipę žinomi šalies atlikėjai.
Renginiui baigiantis, akcentu tapo Kakės Makės ir Netvarkos Nykštuko iškrėstas pokštas.
Jie nusprendė G. Glemžaitę ir A. Bružą apipilti lipnia mase, vaikų vadinama „slime“.
Tokios išdaigos nesitikėjo niekas – nei žiūrovai, nei patys vedėjai, tačiau nuotaikos tai niekam nesugadino.
Primename, kad šį vakarą publiką džiugino įspūdingi pasirodymai, atvertę vis kitas „Vaizduotės planetos“ vietas: „The Roop“ pakvietė galingai atidaryti vakarą tapdami planetos portje, Paulina Paukštaitytė perkėlė į „krentančių žvaigždžių slėnį“, kuriame pildėsi visos svajonės, grupė „Jauti“ keliavo į „emocijų kanjoną“, kuriame buvo galima atskleisti visas savo emocijas, OG Version atvėrė „ekranų oazės“ vartus ir parodė, koks įdomus gyvenimas gali būti, kai akis pakeli nuo ekranų.
Tuo tarpu Gabrielius Vagelis ir Gintė paruošė smagų pasirodymą „bučinių slėnyje“, kuriame negali būti jokių bučinių, o šeimyninis trio Anyanya, Cleo ir jų sūnus Kingas pakvietė į „ritmo kvartalą“, kuriame kiekvienas galėjo šokti taip, tarsi jų niekas nemato.
Muzikos žvaigždžių pasirodymus lydėjo geriausi šalies šokėjai ir talentingi vaikai, kurie pakėlė vaizduotės planetos energiją.
Šių metų „Vaikų mylimiausiuose“ ypatingai žibėjo ir jaunoji karta – pirmą kartą televizijos eteryje debiutavo verslininkės Dainos Bosas dukra Magdalena, kuri tapo Žinių reportere, jai talkino atlikėjos Natalijos Bunkės sūnus Kristupas – „Vaikų mylimiausi 2025“ žinių studijos vedėjas.
Vakaro metu buvo paskelbta net dvylika nominacijų. „Vaikų mylimiausi 2025“ favoritai buvo apdovanoti specialiai kurtomis statulėlėmis, kurias pagamino „Idėja 3D“.
Gelminė GlemžaitėAudrius Bružasnetikėta
Rodyti daugiau žymių