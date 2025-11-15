ŽmonėsVeidai ir vardai

I. Voveris įrašas prajuokino ne vieną: palygino savo ir kultūristo L. Smagurausko krūtinės dydžius

2025 m. lapkričio 15 d. 16:58
Lrytas.lt
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Los Andžele, o dabar Dubajuje gyvenančios verslininkės, nuomonės formuotojos Ievos Voveris (37 m.) įrašas prajuokino ne vieną internautą.
Moteris savo „Instagram“ paskyroje paviešino šmaikštų vaizdo įrašą, kuriame ji pasirodė su žinomu kultūristu Luku Smagurusku.
Vaizdo įraše jiedu suvaidino linksmą situaciją – prie baseino maudymosi kostiumėlį vilkinti Ieva sutiko kultūristą Luką ir palygino savo ir jo krūtinės dydžius.
„Kai jis turi didesnę krūtinę“, – šmaikštavo moteris.
I. Voveris socialiniuose tinkluose jau ne pirmą kartą dalijasi atvirais pastebėjimais ir gyvenimiškomis situacijomis.
Neretai moteris pasijuokia pati iš savęs ir labai avirai pasakoja apie nesuvaidintą kasdienybę.
Regis, Ieva nesikuklina parodyti, kad kiekvieno kūnas gali būti skirtingas ir kad tai yra visiškai normalu.
Ji pati ne kartą yra rodžiusi celiulitą, išsipūtusį pilvą, neplautą galvą – dalykus, su kuriais susiduria kone kiekviena moteris.
Beje, I. Voveris atvirai kalbėjo ir apie savo krūtinės mažinimo operaciją, kurios metu buvo išimti krūtų implantai.
Ieva VoverisKrūtinėkultūristas
