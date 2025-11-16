Jessicai Shy – net trys vaikų apdovanojimai: išdavė sėkmingos dainos paslaptį

Spalvingame renginyje netrūko daug juoko, išdaigų, emocijų ir staigmenų.
Scenoje sužibėjo net trys charizmatiški vedėjai – Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Audrius Bružas ir Kakė Makė, o jiems talkino į sceną lipę žinomi šalies atlikėjai.
Apdovanojimuose net 4 nominacijas gavo žinoma atlikėja Jessica Shy, kurios dainas mėgsta ir šalies vaikai.
Iš jų atlikėja laimėjo tris ir tapo mylimiausia vaikų atlikėja, jos daina „Apkabink“ – taip pat, o mylimiausiu vaikų renginiu buvo pripažintas jos koncertas.
„Noriu jums pasakyti didelį ačiū už tai, jog šiais metais išrinkote mane kaip savo mylimiausią atlikėją vaikų apdovanojimuose. Man tai didelė garbė ir privilegija vadintis jūsų mylimiausia dainininke šiais metais.
Liūdžiu, kadangi negaliu šio vakaro švęsti kartu su jumis. Šį vakarą leidžiu kartu su savo šeima, mūsų šventėje.
Tačiau žinau, jog jūs turite savo tėvelius, savo artimus žmones šalia, tad tikrai nenuobodžiaujate, ir tikiu, jog turėsime dar ne vieną progą pasimatyti“, – kalbėjo ekrane pasirodžiusi, bet apdovanojimuose gyvai nedalyvavusi atlikėja.
Vėliau, laimėjus dar vieną apdovanojimą, ekrane dainininkė pasirodė dar kartą.
„Labas vakaras, vaikai. Sveikinuosi su jumis dar kartelį, kadangi mane pasiekė žinia, jog šiais metais išrinkote „Apkabink“ kaip savo mylimiausią dainą.
Dar noriu padaryti – nusiųsti jums didelį, šiltą apkabinimą visiems sėdintiems „Švyturio“ arenoje ir visiems stebintiems mus už televizoriaus ekranų.
Kažkada man kažkas yra pasakęs, jog vaikai yra pats geriausias indikatorius nustatyti, ar daina bus sėkminga ar ne: kaip greitai jie sugeba įsiminti melodijas ir dainos žodžius. Tad man tai labai didelis įvertinimas, kad „Apkabink“ yra jūsų mylimiausias kūrinys. Tai ačiū iš visos širdies ir gražaus vakaro jums“, – kalbėjo ji.
Jessica ShyapdovanojimaiVaikai
Rodyti daugiau žymių