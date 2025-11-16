Vilniuje pristatytos dvi intriguojančios Editos Mildažytės naujienos: atvyko būrys žinomų žmonių

Pasveikinti Editą ir pamatyti naujienas į renginį atvyko ir žinomi šalies žmonės.
Tarp jų – Rimvydas Širvinskas-Makalius, Beata Nicholson, Ignas Krupavičius, Vytenis Pauliukaitis, Eugenijus Skerstonas, Aistis Mickevičius ir kiti.
E. Mildažytės autobiografinė knyga „Pelynų medus“ – atvira, šviesi ir kartais skaudi kelionė per žmogaus gyvenimo etapus.
„Mano gyvenime buvo tokių gražių dalykų, kad būtų nuodėmė jų nepapasakoti. Ir istorijų, prasidėjusių visai neromantiškai, bet išsivysčiusių į aukščiausią žmogiškų jausmų būseną.
Knygoje stengiausi būti sąžininga, korektiška ir... linksma. Kodėl turėtumėte ją perskaityti? Bent jau dėl to, kad įsitikintumėte – kaimyno žolė nėra žalesnė“, – sako Edita.
Kartu su knyga pasirodė ir autorės kvepalai „Mildažytė“ – klasikinis, elegantiškas, sodrus gėlinis aromatas, kuriame, kaip ir knygoje, dera šviesa ir giluma.
Kvepalai „Mildažytė“ tarsi tampa „Pelynų medaus“ tęsiniu, tik kitoje formoje.
Pagrindinė aromato nata – Provanso rožė (Rosa x centifolia), viena kvapniausių pasaulyje, nuo XVII a. naudojama klasikinėje parfumerijoje.
Viršutinės natos: kalendros sėklos, baltasis pipiras, Kalabrijos bergamotė, greipfrutas.
Vidurinės natos: Provanso rožė, jazminas, Damasko rožė, bijūnas, šafranas, burboniškoji pelargonija, juodoji arbata, ylang ylang.
Apatinės natos: Haičio vetiveris, Indonezijos pačiulis, ambra, ąžuolo kerpė, kiparisas, juodmedis ir oda.
Edita MildažytėKnygaknygų pristatymas
Rodyti daugiau žymių