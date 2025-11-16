Žaibiškai išplitęs įrašas nustebino internautus: „Simpsonai“ „apsilankė“ viename Lietuvos mieste

Įrašas buvo paviešintas „Facebook puslapyje“ „Kaunas Bunda“ ir sulaukė daugiau nei 6,4 tūkst. patiktukų.
Vaizdo klipas sugeneruotas taip, kad primintų tikrąją serialo iškarpą, kuri rodoma kiekvieną kartą jam prasidedant.
Fone skamba ir jau klasika tapęs muzikinis takelis, kurį išgirdus, į galvą visuomet ateina „Simpsonai“.
Dirbtinis intelektas tobulėja vis sparčiau, o šis įrašas – puikus to įrodymas.
Sukurtas vaizdo klipas atrodė tarsi tikra „Simpsonų“ serija, kurioje vaizduojamas personažų apsilankymas Kaune.
Filmuko herojai – Houmeris, Mardžė, Bartas, Liza ir Megė Simpsonai leidosi į tikrą nuotykį ir aspilankė žinomose miesto vietose.
Vaizduojama, kaip Houmeris su šeima aplanko Laisvės alėjos fontaną, Bartas su riedlente ir dviračiu važinėja po miestą.
Liza tradiciškai groja saksofonu ir vaikštinėja gamtoje.
Internautai, ypač kauniečiai, buvo sužavėti šiuo vaizdo įrašu ir tikino, kad tai pamalonino jų širdis.
„Kiekvienas kaunietis, gyvenantis Lietuvos širdyje, atpažins save šiame pristatyme 10/10“, – rašė vienas internautas.
„Jau čia tai netikėtas derinys – Kaunas ir Simpsonai“, – stebėjosi kitas.
„Pats fainiausias Lietuvos miestas“, – antrino dar vienas.
