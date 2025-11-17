Gimtadienį lėktuve pasitikusi V. Siegel paviešino nuoširdų įrašą: „Jaučiuosi tikrai pasikeitusi“

ŽmonėsVeidai ir vardai

2025 m. lapkričio 17 d. 11:44
Nuomonės formuotoja bei verslininkė Viktorija Siegel lapkričio 17-ąją mini svarbią progą – jai sukanka 31-eri. Šiemet gimtadienis ją užklupo ne namuose ar šventės sūkuryje, o… lėktuve.
Gimimo dienos proga Viktorija savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo jautriu įrašu, kuriame jautriai prabilo apie prabėgusius metus.
„Šiandien mano gimtadienis – man sukanka 31-eri. Savo gimtadienį sutinku lėktuve. Bet tai puikiai apibūdina mano metus: iš tiesų buvo itin daug spalvingų kelionių.
Esu be galo dėkinga už tai, ką man davė praėję metai. Jaučiuosi daug išaugusi kaip asmenybė. Svarbiausia, išmokau ne tik prašyti, bet ir dėkoti – už viską.
Todėl šį gimtadienį pasitinku su mintimis apie dėkingumą: žmonėms, situacijoms, potyriams, pamokoms, kelionėms. Viskam.
Jaučiuosi tikrai pasikeitusi. Ir nekantrauju pamatyti, ką atneš kiti metai“, – rašė ji.
Šis jautrus V. Siegel įrašas sulaukė begalės jos žinomų bičiulių dėmesio. Komentaruose jie dalijosi sveikinimais.
„Su Gimtadieniu, Vikute. Lai pildosi tavo slapčiausios svajonės. Mylėk ir būk MYLIMA“, – rašė verslininkė Rasa Stonienė.
„Su gimimo diena“, – V. Siegel sveikino dainininkė G. Grygolaitytė-Vasha.
