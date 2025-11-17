ŽmonėsVeidai ir vardai

Renginyje Karolina Meschino kaustė susirinkusių žvilgsnius: pasirinko neįprastus batelius

2025 m. lapkričio 17 d. 06:44
Lrytas.lt
Lapkričio 11-ąją kino teatre „Apollo kinas Vilnius Outlet“ įvyko neeilinė premjera. Iš pradžių Talino kino festivalyje „Juodosios naktys“, o dabar ir Lietuvoje įvyko režisieriaus Emilio Vėlyvio filmo „BIX – beveik nirvana“ pristatymas.
Į premjerą atvyko būrys žinomų žmonių, kurie puošėsi tamsių spalvų drabužiais ir stebino išskirtiniu stiliumi.
Tarp svečių pasirodė ir Mantas Stonkus su Gelmine Glemžaite-Stonke, Gintarė Gurevičiūtė, Danielius Bunkus, Vytaras ir Laisvė Radzevičiai, Skirmantas Malinauskas, Vytenis Pauliukaitis su Eugenijumi Skerstonu, Dovilė Filmanavičiūtė.
Atvykę svečiai puošėsi išskirtiniais deriniais, kai kurie iš jų netgi kardinaliai pakeitė įvaizdį, o kiti tuo tarpu rinkosi akį traukiančias įvaizdžio detales.
Savo įvaizdžiu stebino ir nuomonės formuotoja Karolina Meschino, kuri į premjerą atvyko avėdama neeilinius batus.
Moteris prie languotų marškinių su kailiuku ir rudų odinių kelnių priderino rudus kailinius batelius, kurie kaustė susirinkusių dėmesį.
Beje, panašius batelius galima rasti „H&M“ parduotuvėje – ten jie kainuoja apie 43 eurus, tačiau visi dydžiai beveik išparduoti.
