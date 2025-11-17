Ryžęsis moterų pamiltai procedūrai K. Murauskas nustebino pokyčiais: „Vyrai neturi būti apsileidę“

Vadovaudamasis šiuo principu Karolis ryžosi atlikti ilgalaikį antakių makiažą.
Nors tai jis darė nepirmą kartą, laikui bėgant permanentinis makiažas kiek blunka, todėl stilistas nusprendė jį atnaujinti.
„Prieš porą metų pirmą kartą ryžausi grožio procedūrai – antakių permanentui. Anksčiau galima sakyti buvau be antakių – jie buvo labai šviesūs ir be formos.
Mano gera bičiulė Gitana Vizgaitienė, žinojusi mano problemą, pakvietė pas save į mikro pigmentacijos centrą ir padarė ilgalaikį antakių plaukelių makiažą.
Ši procedūra buvo atlikta ne tik dėl išorinio grožio – ilgalaikis makiažas – ne tik grožiui, bet ir pasitikėjimui savimi.
Šiuolaikinė grožio industrija sparčiai tobulėja, o vienas populiariausių pasirinkimų tarp vyrų ir moterų – ilgalaikis makiažas“, – naujienų portalui Lrytas pasakojo K. Murauskas.
Plaukų stilistas pridėjo, jog po procedūros jau spėjo sulaukti liaupsių.
„Aplinkiniai pastebėjo iš karto. Pokyti labai gyrė visi draugai ir klientai. Jie sakė, kad pagaliau atsirado veido bruožai, atrodau ryškesnis. Net pats pradėjau daugiau pasitikėti savimi“, – džiaugėsi žinomas vyras.
Karolis įsitikinęs: „Vyrai neturi būti apsileidę, jie turi save mylėti ir prisižiūrėti“.
karolis murauskasantakiaipermanentinis makiažas
Rodyti daugiau žymių