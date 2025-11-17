Vilniuje – žinomų veidų šėlionės: vyko išskirtinis vakarėlis

Disko muzika, atsiradusi dvidešimtojo amžiaus 8-ajame dešimtmetyje, iki šiol išlaiko savo magiją – ji siejama su laisve, elegancija ir žaižaruojančiomis naktimis, kuriose ritmas tampa viską jungiančia kalba. Būtent šiuos bruožus organizatoriai siekė atgaivinti miesto širdyje: legendinių sintezatorių garsai ir gyvybingos melodijos kvietė šokti taip, lyg laikas būtų sustojęs.
Šįkart vakaro magiją kūrė trys populiarūs didžėjai – Driule XL, Jonas Antanėlis ir Quantico, vieniję publiką ritmais nuo klasikinio disco iki modernių interpretacijų.
O šventinės nuotaikos netrūko ir dėl išskirtinio momento – šventės sumanytojai, „Augustas ir Barbora“ bendraturtė Inga Šatkauskienė ir didžėjus, radijo laidų vedėjas bei garsių Lietuvos restoranų meno vadovas Audrius Kolesnikovas, gerbėjų geriau pažįstamas Driule XL vardu, šokių aikštelėje atšventė savo dvigubą gimtadienį, svečius vaišindami įspūdingu „Bella Toscana“ tortu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Renginio nepraleido ir žinomi žmonės. Žurnalistė Jolanta Svirnelytė pasakojo, kad disko muzika jai visada kelia džiugias emocijas: „Disko muzika man asocijuojasi su puikia nuotaika, smagia draugų kompanija, spindesiu, spalvomis ir linksmybėmis iki ryto. Man tai – vakarai, kai su bičiuliais pasipuošiame disco stiliumi, dainuojame visiems žinomas dainas ir iki valios šokame. Tokie vakarai pripildo geros energijos ir kažkokio vaikiško džiugesio.“
Vakarėlyje gera nuotaika taip pat spindėjo ir šmaikštumo nestokojo verslininkė Natalija Martinavičienė: „Disko stilius ir mirusį gali prikelti, nes ši muzika pasižymi ypatinga energija, kuri tarsi savaime pakelia nuo kėdės. Mano favoritai – legendinė grupė ABBA, kurios kūriniai visuomet įkvepia, priverčia šypsotis ir sukuria tą 8-ojo dešimtmečio laisvės ir šviesų pojūtį“. Natalija pasakojo, kad būtent ABBA melodijos kuria tikrą šventinį jausmą ir yra nepakeičiamos, kai norisi akimirksniu pakelti nuotaiką tiek sau, tiek aplinkiniams.
Nuomonės formuotoja Aistė Grišinaitė-Kolesnikova antrino Natalijai: „Disko ritmai visada užkrečia gera energija – jie man asocijuojasi su tėvų jaunystės šokiais, nevaržoma laisve ir ryškia emocija. Vieną mėgstamiausią kūrinį išsirinkti sunku, bet jei pati pačiausia – tai Cher daina „Believe.“
Vakaro atmosferą už didžėjaus pulto kūręs Audrius Kolesnikovas pasidalino, kad jo mėgstamiausia 8-ojo dešimtmečio daina yra grupės „Eruption“ „I can‘t stand the rain“: „Labai patinka ši daina ir visada, kai tik lyja lietus, „I can‘t stand the rain“ suskamba man galvoje. Mąstau šiam kūriniui ir savo remiksą padaryti“.
Prie vakaro žavesio prisidėjo ir grožio salono savininkė bei lengvojo kultūrizmo čempionė Renata Kovtun, kuri sakė, kad šiandien šokti pagal disco ritmus dar smagiau nei anksčiau: „Šis vakarėlis – tikra laiko mašina! Vos užgrojo pirmieji „Modern Talking“ hitų akordai, mintimis iškart nusikėliau į mokyklos laikų diskoteką: aktų salė, spalvotos lemputės ir mes visi sinchroniškai judantys į šonus – nes anksčiau kitokių judesių „nebuvo“ – juokėsi moteris ir pridūrė: tokie prisiminimai visada šildo ir priverčia šypsotis – paprasti laikai, jauni žmonės ir gera nuotaika. Tiesa, mokyklos laikais disco stilius manęs tiek nežavėjo kiek šiandien – dabar jis man net labai „į temą.“
Vakarėlio svečiai šįkart išsiskyrė ne tik gera nuotaika, bet ir ypatingu stiliumi – daugelis pasirinko disko tematiką, žaižaruojančią blizgučiais, metaliniais atspalviais ir retro siluetais. Tačiau vakaro žvaigžde tapo viena nėščia viešnia, kuri savo pilvuką pavertė tikru „disko kamuoliu“ – tai sukėlė šypsenas ir tapo bene fotografiškiausiu vakaro momentu, puikiai įkūnijusiu vakarėlio dvasią: žaismingą, drąsią ir pilną šviesos.
„Magic Carpet“ jau tampa atpažįstamu reiškiniu: pirmasis renginys, šią vasarą Trakuose ant ežero kranto subūręs net šešis didžėjus, tarp jų ir legendinį OMID 16B, šokdino melodic techno ir progressive house ritmais bei sulaukė ypatingo susidomėjimo. Antrasis – tamsų lapkritį nuotaiką kėlė disco muzika. Kas toliau?
Organizatoriai pasakoja, kad „Magic Carpet by Augustas ir Barbora“ – tai muzikinė kelionė, kurioje susilieja garsas, šviesa, menas ir gamtos stichijos. Pasak jų, projektas ir toliau bus tęsiamas – kiekvieną kartą svečius stebinant naujomis formomis, garsais ir vizualinės magijos dozėmis.