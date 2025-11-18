„Tele2“ kalėdinė kampanija kviečia mėgautis šurmuliu su savais: uždainavo ir Merūnas

Džiugios ir šurmulingos nuotaikos kupiname reklaminiame klipe uždainuoja ir atlikėjas Merūnas Vitulskis. Jis įkūnijo vieną iš pagrindinio herojaus Tonio giminaičių.
Komiška detalė – nors lietuviams dainininko tikrai nereikia pristatinėti, klipe jis vaidina „tą giminaitį, kurio niekas neatsimena“. Nepaisant to, charizmatiškasis Merūno herojus užtraukia dainą ir sujungia visus į dar linksmesnį šventinį šurmulį.
„Dabartinis mūsų gyvenimas dažnai apsiriboja bendravimu internetinėje erdvėje – stebime ir „sekame“ tobulai atrodančius žmonės socialiniuose tinkluose, gyvename tarsi ne savo gyvenimus, vietoje to, kad susitiktume su tikrais, netobulais artimaisiais ir giminaičiais, su kuriais ir patys galime būti savimi.
Triukšmas ir netobulos akimirkos su pačiais artimiausiais yra tai, kas šventes padaro tikrai šventiškomis. Todėl raginame ne vengti to, o pasinerti ir mėgautis šventiniu laikotarpiu su savais“, – sako „Tele2“ prekės ženklo vadovė Viktorija Skujienė.
Šįkart į reklaminio serialo „La Familia“ herojų namus suplūsta itin gausus būrys artimųjų – atvyksta visa plati ir triukšminga itališkoji Tonio giminė: tetos, dėdės, pusbroliai ir pusseserės.
Namai prisipildo emocingų pokalbių, juoko ir bendravimo, bandant atsigriebti po ilgo nesimatymo. Tonis pakviečia visus jaustis kaip namie, tačiau netrukus yra priverstas griebtis už galvos, mat jo išpuoselėtoje virtuvėje įsivyrauja tikras chaosas.
Giminaičių prie stalo tiek daug, kad net sunku prisiminti visų jų vardus. O gal kažkas per metus neatpažįstamai pasikeitė?
Reklaminio klipo kostiumų dailininkas – prestižiniuose tarptautiniuose apdovanojimuose „British Arrows“ bronzą pelnęs Juozas Valenta. Pastabiems žiūrovams pro akis nepraslys „La Familia“ veikėjos Frau Gerdos švarkas – jis pasiūtas specialiai klipui iš dzūkiško divono.
Reklaminį klipą kūrė agentūros „Ogilvy“ ir „Idee Fixe“, režisierius – Vytautas Chlebinskas.
Naująjį kalėdinį „La Familia“ epizodą pamatyti galite čia:
Tele2KalėdosMerūnas Vitulskis
