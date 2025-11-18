Paviešintos Mariaus Repšio paauglystės nuotraukos: „Tekdavo grįžti su kraujuojančia nosimi“

„Premjera man – visiška staigmena, filmą žiūrėsiu pirmą kartą“ – šypsosi aktorius, šį rytą išvykęs į Estijos sostinę kartu su filmo kūrybine komanda – režisieriumi Jurgiu Matulevičiumi, prodiusere Ieva Černiauskaite ir scenarijaus autore Saule Bliuvaite.
Nors M. Repšys nenaudoja socialinių tinklų, festivalio dienomis jis dalinsis premjeros įspūdžiais ir pristatys savo herojų Osvaldą filmo „Kinų jūra“ „Instagram“ paskyroje.
Aktoriaus ekrane įkūnytas Osvaldas – po netikėto įvykio iš sporto federacijos pašalintas kikboksininkas. Vaidmuo pareikalavo iš aktoriaus ne tik emocinės, bet ir fizinės ištvermės, kurios M. Repšys sėmėsi ir iš asmeninių patirčių.
„Ilgi metai, praleisti treniruojantis, padėjo ne tik ruošiantis šiam vaidmeniui. Sportas padėjo visai mano karjerai. Vos septynerių tėvai mane nuvedė į dziudo treniruotes. Be galo noriai lankiau šiuos užsiėmimus. Vėliau sekė taekwondo, pankrationas, o paauglystėje ėmiausi kung-fu. Sportas užgrūdino charakterį ir išmokė disciplinos,“ – patirtimis dalinasi aktorius.
Kovos menai M. Repšio gyvenimui dovanojo pergales ir netikėtus iššūkius. Keliolika kartų ringe kovojęs aktorius vos trylikos tapo Lietuvos pankrationo čempionu ir Baltijos šalių vicečempionu. Kovodamas jis taip pat mokėsi pogrindžio kovų taisyklių.
Tuo metu Paneriuose buvo organizuojamos neoficialios kovos, į kurias registravosi, kas tik nori, kovotojai nebuvo sveriami. Po vienos iš tokių kovų, Marius patyrė net porą kaulų lūžių, bet užsitarnavo pagarbą tarp aplinkinių rajonų paauglių.
„Tai buvo kitokie laikai. Devyniasdešimtaisiais tikėjome, kad žmogus gali turėti antgamtinių galių, kaip ir to meto kino žvaigždžių Bruce Lee, Van Damme ar Jackie Chan įkūnijami personažai. Tai buvo mano herojai. Todėl kartais jų įkvėptas leisdavausi į kovas, iš kurių tekdavo grįžti su kraujuojančia nosimi,“ – juokiasi aktorius.
Filme M. Repšio personažo Osvaldo trenerį suvaidino Lietuvoje gerai žinomas šio sporto treneris Marius Misiūnas, kurį aktorius, pasirodo, žino jau nuo paauglystės.
M. Misiūno klubo „Titanas“ nariai buvo bene didžiausi aktoriaus lankyto klubo priešininkai, tad susitikimas kino aikštelėje buvo labai netikėtas, tačiau kupinas abipusės pagarbos. Marius Repšys iki šiol turi tatuiruočių iš tų laikų, pagal kurias galima atskirti, kuriam klubui jis priklausė.
Lietuvoje ir Taivane kurtas J. Matulevičiaus filmas „Kinų jūra“ po pasaulinės premjeros Taline keliaus į tarptautinius festivalius, o Lietuvos žiūrovai kino teatruose jį pamatys 2026 m. vasarį.
Marius Repšyspaauglystėkadrai
