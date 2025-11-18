Po D. Nausėdienės kalbos – šmaikšti žinomos atlikėjos reakcija: „Puikus tekstas“

Ypač socialiniuose tinkluose plinta viena D.Nausėdienės kalbos ištrauka, kurioje, beskaitydama savo kalbą, pirmoji šalies ponia nutyla bent keliolikai sekundžių, tarsi bandydama suprasti, ką skaito.
Į tai sureagavo ir žinoma šalies atlikėja Raminta Naujanytė-Bjelle.
Moteris socialiniuose tinkluose išplatino dainą, kurią sukurti įkvėpė D. Nausėdienės kalba.
„Viskas gerai su ta kalba. Puikus tekstas“, – ironizavo ji.
Dainininkė pasirodė su gitara rankose ir ėmė dainuoti D. Nausėdienės kalbos metu išsakytus žodžius.
„Socialinės savidestrukcijos spiralės, multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 21-ojo amžiaus fenomenas.
To kituose laikmečiuose nebuvo. Mūsų laikmetis kontraversiškas ir paradoksalus.
Nes tai, kas turėtų tarnauti žmogaus gerovei ima veikti prieš jį, ima veikti prieš jį.
Savanaudiško diskriminuojančio va bank žaidimo tikslas. Holistinis soft power failas yra priešnuodis visiems bedvasiams, bejausmiams, empatijos nepažinusiems rėžimams“, – dainavo moteris.
Įrašas sulaukė daugybės internautų reakcijų, ne vienas gyrė atlikėjos kūrybiškumą.
„Tu nereali! Verkiu!“ – rašė vienas internautas.
„Labai trūksta ilgos pauzės. Bet šiaip super“, – šmaikštavo kitas.
„Man patiko žodis spiralės! Labai gilu“, – pridūrė dar vienas.
