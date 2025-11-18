ŽmonėsVeidai ir vardai

Žaibiškai plinta D. Nausėdienės kalbos parodija: ją sukūręs J. Pečeliūnas prajuokino tūkstančius

2025 m. lapkričio 18 d. 13:45
Lrytas.lt
Pirmosios šalies ponios Dianos Nausėdienės kalba, pasakyta jos pačios iniciatyva pirmadienį Prezidentūroje surengtame renginyje „Auginu Lietuvą“, sukėlė reakcijų bangą socialiniuose tinkluose.
Ypač socialiniuose tinkluose plinta viena D. Nausėdienės kalbos ištrauka, kurioje, beskaitydama savo kalbą, pirmoji šalies ponia nutyla bent keliolikai sekundžių, tarsi bandydama suprasti, ką skaito.
Į tai sureagavo žinomi šalies žmonės. Tarp jų – ir turinio kūrėjas Justas Pečeliūnas, kuris savo kūrybiškumu prajuokino ne vieną internautą.
Savo „Instagram“ paskyroje J. Pečeliūnas paviešino vaizdo įrašą, kuriame pateikė savo improvizaciją, tarsi jis patartų D. Nausėdienei, ką sakyti kalbos metu.
„Diana, nesijaudink, žinok, gera kalba parašyta, labai protingai skambės. Už kelių sekundžių startuojam – 3, 2, 1“, – parodijuodamas kalbėjo Justas.
Vėliau turinio kurėjas neva ima drąsinti pirmąją šalies ponią, kai ši padaro gana ilgą pauzę.
„Nepasimesk, Diana, ištarsi, nebijok, jau per ilga pauzė!“, – tęsė jis.
Per kelias valandas J. Pečeliūno įrašas sulaukė daugiau nei 10 tūkst. patiktukų.
Po įrašu pasirodė ir žinomų žmonių komentarai, kuriuos kaip reikiant prajuokino Justo parodija.
socialiniai tinklai Diana Nausėdienė Kalba
