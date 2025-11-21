ŽmonėsVeidai ir vardai

Neseniai išsiskyręs ir itin trumpai kultūros viceministro pareigas ėjęs A. Brokas pasirodė viešumoje: šalia – žavi šviesiaplaukė

2025 m. lapkričio 21 d. 12:51
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Vilniuje, žiemai subtiliai paskelbus savo atėjimą, žinomiausi Lietuvos pramogų, verslo, kultūros bei gastronomijos pasaulio žmonės rinkosi į ypatingą šventę – pirmojo Lietuvoje „ELLE Gourmet“ žurnalo pristatymą. Ten pasirodė ir itin trumpai kultūros viceminstro pareigas ėjęs Aleksandras Brokas.
Renginyje vyras fotografams pozavo su žavia šviesiaplauke.
Aleksando vardas žiniasklaidoje ryškiai šmėžavo mėnesio pradžioje. Tuomet pranešęs, jog buvo paskirtas kultūros viceministru vos po kelių dienų jis paskelbė apie pasitraukimą.
„Šiandien priėmiau sprendimą pasitraukti iš kultūros viceministro pareigų“, – tada feisbuke rašė jis.
Primename, kad viceministro pareigas pradėjęs eiti A. Brokas viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
Taip pat visai neseniai paaiškėjo, jog vyras skiriasi su žmona „Misis Lietuva“ Gretė Brokienė.
Tai patvirtino ir Vilniaus miesto apylinkės teismas. 2025 m. rugpjūčio 8 d. gautas Gretės Smičiūtės ieškinys dėl santuokos nutraukimo su atsakovu Aleksandru Broku ir kitų susijusių klausimų.
