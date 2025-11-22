ŽmonėsVeidai ir vardai

Kauno eglės įžiebime – netikėtas pasirodymas: širdis virpino M. Jankavičiaus ir sūnaus duetas

2025 m. lapkričio 22 d. 19:08
Lrytas.lt
Šeštadienio vakarą Kaune įžiebta pirmoji žaliaskarė šalyje. Kaip visuomet, įžiebimą puošė šventinis koncertas, kuriame – netikėtas duetas.
Muzikinį pasirodymą dovanojęs dainininkas Mantas Jankavičius šį kartą į sceną lipo ne vienas.
Kartu su juo – 18-metis sūnus Benas, kuris nustebino muzikiniais sugebėjimais.
Kartu su tėčiu Benas atliko jautrią dainą, taip pat grojo gitara.
Primename, kad šiais metais įspūdingai išpuoštos gyvos Kauno Kalėdų eglės įžiebimo šventė šiemet kainavo 30 tūkstančių eurų mažiau nei pernai – 150 tūkst. Dar 80 tūkst. sumokėta už eglės puošimą.
Šįkart žaliaskarė – aukštesnė nei 17 metrų, ji auga jau 65 metus. Kalėdų eglę miestui padovanojo kaunietė Irena. Kauno eglė šiemet įžiebta Rotušės aikštėje. Jau iš anksto buvo pažadėta – kauniečių laukia visiškai kitoks vaizdas nei pernai.
Kauno kalėdų eglė šįkart rengėsi ne tradiciniu drabužiu, o prabangiai, prisiderindama prie ypatingos progos – 100 metų nuo „art deco“ meno krypties, kuri yra būdinga ir Kaunui.
Mantas JankavičiussūnusKalėdų eglės įžiebimas
