Oksana Pikul sulaukė stulbinančios staigmenos: vėl maudosi rožių jūroje

Žinoma moteris ir vėl sulaukė staigmenos – ji įsiamžino su didžiuliu rožių glėbiu.
Įrašu žinoma moteris sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„150. Siurprise! (staigmena, liet.)“, – nedaugžodžiavo žinoma moteris.
Primename, kad tai ne pirmas kartas, kai Oksana sulaukia tokios širdžiai mielos dovanos.
Lapkričio pradžioje ji taip pat dalijosi nuotraukomis, kuriose buvo įsiamžinusi rožių jūroje.
Tada moteris pozavo baltų ir raudonų rožių apsuptyje. Tai buvo trys milžiniškos puokštės – iš viso 303 rožės.
Oksana Pikul-JasaitienėrožėsDovana
