Praeities kadre – vienas iš šalies ministrų: ar atpažinsite?

Kadre dar 1998 m. įsiamžinęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir jo žmona.
Archyvinėje nuotraukoje matyti, kaip pora sėdi ant motociklo, o šia fotografija politikas pasidalijo neatsitiktinai.
Penktadienį Kęstutis ir Vaida minėjo simboliškas santykių metines.
„28 metai kartu.
Daug laiko praleisdavome drauge, ėjome į pasimatymus, bet tik 1997 m. lapkričio 21 d. nusprendėme, kad tikrai norime ir būsime pora.
Anuomet viskas atrodė kaip greitkelis ir tik mums skirtas, o mes – laisvi ir nepavejami. Po 28 metų taip pat: Varom? Varom!
Foto. Motociklininkų sezono atidarymas, 1998 m.“, – feisbuke rašė politikas.
Kęstutis Budrysministrasarchyvas
Rodyti daugiau žymių