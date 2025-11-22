ŽmonėsVeidai ir vardai

Praeities kadre – vienas iš šalies ministrų: ar atpažinsite?

2025 m. lapkričio 22 d. 10:52
Vienas iš šalies ministrų socialiniuose tinkluose pasidalijo praeities kadru. Ar galite jį atpažinti?
Kadre dar 1998 m. įsiamžinęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir jo žmona.
Archyvinėje nuotraukoje matyti, kaip pora sėdi ant motociklo, o šia fotografija politikas pasidalijo neatsitiktinai.
Penktadienį Kęstutis ir Vaida minėjo simboliškas santykių metines.
„28 metai kartu.
Daug laiko praleisdavome drauge, ėjome į pasimatymus, bet tik 1997 m. lapkričio 21 d. nusprendėme, kad tikrai norime ir būsime pora.
Anuomet viskas atrodė kaip greitkelis ir tik mums skirtas, o mes – laisvi ir nepavejami. Po 28 metų taip pat: Varom? Varom!
Foto. Motociklininkų sezono atidarymas, 1998 m.“, – feisbuke rašė politikas.
