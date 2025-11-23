Komikas Emilis Jokūbas šokiravo pribloškiančiais kūno pokyčiais

Prieš kurį laiką socialiame tinkle „Instagram“ žinomas vyras pasidalijo, kaip dabar atrodo – tai išsižioti privertė ne vieną.
Pokyčiais jis sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Ei vaiki Pauliau Mikolaiti-Paul de Miko, šiame mieste yra naujas Šerifas“, – šmaikščiai juokavo Emilis omeny turėdamas tai, jog Paulius taip pat demonstruoja įspūdingas kūno formas.
Tokie E. Jokūbo pokyčiai sukėlė tikrą audrą socialiniuose tinkluose.
Jį gyrė tokie žinomi žmonės, kaip turinio kūrėjas Naglis Bierancas, laidų vedėjas, verslininkas Saugirdas Vaitulionis.
Pajuokavo net dainininkas Merūnas Vitulskis pridėjęs: „Gražus kaip aš“.