Mantas Bertulis atsisakė alkoholio: „Ne veltui vadino naktiniu Kauno meru“

Apie tai jis kalbėjo socialiniuose tinkluose, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Šimtadienis. Šiandien yra 100 dienų, kai atsisakiau alkoholio. Iš vienos pusės gana mažas skaičius, iš kitos, žinant kokią gyvenimo būdo laidą vedžiau – visai nemažas.
Nežinau kiek šita serija tęsis, bet gal ir gerai, kad neturiu konkretaus tikslo. Tuomet neprisiriši prie jo ir kiekvieną dieną tiesiog priimi sąmoningą sprendimą tęsti tai, kas tau akivaizdžiai duoda naudos, be jokio spaudimo.
O naudą matau plika akimi. Niekada dar taip gerai nesu fiziškai jautęsis. Produktyvumas, žvalumas, miego kokybė, sprendimų priėmimas, aštrumas, stabilesnė emocinė būklė bei dar daug kitų dalykų, kurie mane džiugina.
Noriu tikėti, jog šis mano pasirinkimas yra ilgalaikis, nes nebematau tame tiesiog prasmės. Atrandu naujus dalykus, kurie su alkoholiu nedraugautų – sportas, vairavimas.
Bet tuo pačiu nesinori kalbėti skambiomis frazėmis, nes čia tik 100 dienų. Nors ir nežinau kas turėtų atsitikti, kad apsukčiau šitą blaivybės laivą 180 laipsnių, nes jau susiformavo nauji įpročiai, bet nenoriu vaidinti čia kažkokio „atsivertusio“.
Nežinau ar buvau alkoholikas. Vienas niekada negerdavau, bet tas social drinkingas su saiko neturėjimu buvo mano nuolatinis palydovas, o dažnai ir prakeiksmas. 13 metų gyvenau palaidais plaukais, ne veltui kiti vadino mane naktiniu Kauno meru.
Alkoholio dėka esu priėmęs ne vieną žiauriai blogą sprendimą (aišku, kas jų nepriima). Jaučiu, jog atėjo laikas subręsti. Gal ir nebebūsiu toks įdomus kitiems, bet bent jau save vėl pradedu pamilti iš naujo.
O kadangi gyvenimas trumpas, o aš – labai smalsus žmogus, norisi išbandyti ir visai kitokį gyvenimo būdą. Gal patiks? Kol kas labai patinka.
100! Važiuojam toliau!“, – rašė jis.