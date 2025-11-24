Jurga Vernickė prabilo apie lemtingą susitikimą su mylimuoju Nerijumi: „Supratau, kad man šakės“

Apie tai, kaip prieš 4 metus susipažino su N. Vernicku, J. Vernickė atskleidė savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji paviešino jųdviejų nuotrauką ir skyrė savo vyrui gražius žodžius.
„Lygiai prieš ketverius metus mes pirmą kartą susitikome. Netikėjau meile iš pirmo žvilgsnio, nes maniau, kad tam, jog pamiltum žmogų, turi jį labai gerai pažinti.
Tačiau kai atsivėrė lifto durys ir pamačiau Tave su glėbiu rožių, manyje įsijungė visa Mendelejevo lentelė ir supratau, kad man šakės.
Kad nepamatytum mano veide šitos būsenos, apsisukau ir bandžiau pabėgti. Bet Tu švelniai pagavai mane už rankos ir paklausei: „Kur bėgi?!“
Ir taip laikai mane už rankos iki šiol.
Kai tiesiog einame miestu.
Kai stovime prie kasos ir laukiame, kol pardavėja suskaičiuos prekes.
Kai būna siautulingai linksma ir darome visokias nesąmones, kvatodami iki ašarų.
Kai būna sunku, bet žinau, kad galiu įveikti viską, nes nesu viena.
Kai, kaip princas atjojai ant žirgo, pasipiršai man artimiausių žmonių akivaizdoje Vilniaus centre.
Kai davėme santuokos įžadus ir tapome vyru ir žmona.
Ir aš tikiu, Nerijau, kad ir kas benutiktų, visada jausiu Tavo tvirtą, bet švelnią ranką, kuri laikys mane ir ves pirmyn...“, – rašė J. Vernickė.
Primename, kad Jurga ir Nerijus gegužę iškėlė nepamirštamą vestuvių šventę, o liepą oficialiai įteisino savo santuoką.
