Remigijaus Žiogo kelionė virto kantrybės išbandymu – teko laukti 4 valandas: „Pralaimėjome“

Vyras savo „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą tiesiai iš lėktuvo, esančio Vienoje, ir tikino nežinantis, kur nusileis lėktuvas.
„Labai keistas jausmas, kai tu kyli ir nežinai, kur nusileisi. Čia kaip loterijoje. Dar nežinau, kokie pasirinkimo variantai, ar bus tik lietuviški, ar bus ir latviški pasirinkimai.
Labai norėčiau nusileisti Vilniuje, nes ten mano mašina ir (reikės – aut.past.) važiuoti į Klaipėdą, bet tinka ir Palanga. Na, įdomu bus. O gal leisimės Kaune arba leisimės Rygoje. Tegyvuoja kontrabanda“, – kalbėjo žinomas vyras.
Kiek vėliau jis pranešė, kad išskristi išvis nepavyko.
„Žodžiu, loterijoje pralaimėjome. Buvome ant pakilimo tako apie valandą laiko, bet dabar mus gražina atgal į oro uostą. Neišskridome ir nežinia, ar išskrisime“, – pasakojo jis.
R. Žiogas neslėpė apmaudo, kad lėktuve teko praleisti net 4 valandas.
„Jau keturios valandos, kai tiesiog sėdime Vienoje lėktuve ir laukiam, mes neskrendam, mes neišlipam, mūsų neišleidžia, mes tiesiog sėdim ir laukiam, kol baltarusiški balionėliai praskris Vilniuje“, – kalbėjo Remigijus.
Primename, kad sekmadienio vakarą Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) skelbė, jog netoli oro uosto pastebėtos navigacinės atžymos, būdingos kontrabandą gabenantiems balionams.
Dėl rizikų civilinei aviacijai 18.55 val. sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Nors iš pradžių žadėta veiklą stabdyti preliminariai 3 valandoms, kiek po 23.30 val. Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas Tadas Vasiliauskas portalą Lrytas informavo, kad ribojimai dar nėra panaikinti.
Galiausiai oro erdvės ribojimai buvo panaikinti lapkričio 24 d. apie 00.25 val, tačiau naktį NKVC informavo, kad nuo 01.40 iki 4.40 buvo vėl įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto.
Kai kurie skrydžiai buvo nukreipti į Kauną, Rygą (Latvija) ar Varšuvą (Lenkija). Atšaukti bent 7 atvykstamieji ir 4 išvykstamieji skrydžiai.
