Vilniuje – ypatingas vakaras: į LNOBT suplūdo būrys elegantiškų svečių

Į renginį atvyko būrys elegantiškai pasipuošusių žmonių, kurie su nekantrumu laukė koncerto pradžios.
Atvyko ir tokie žinomi žmonės kaip Vytenis Pauliukaitis, Eugenijus Skerstonas, Aleksandras Ciupijus, Anna Ciupij ir Romas Zakarevičius.
Nepamirštamo vakaro metu pasirodė specialiai šiam vakarui suburta tarptautinė operos žvaigždžių komanda.
Kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Kauno valstybiniu choru pasirodė vienas garsiausių šių dienų pasaulio baritonų Ludovic Tezier, sopranas Oksana Dyka, bosas Riccardo Zanellato, tenoras Dmytro Popov ir dirigentas Michelangelo Mazza.
Bene daugiausiai dėmesio sulaukė L. Tezier, kuris nustebino savo balsu ir charizma.
L. Tezier bendradarbiauja su pasaulinio garso dirigentais, tokiais kaip Riccardo Muti, Antonio Pappano ir Gustavo Dudamelis.
Be operos pasirodymų, L. Tezier aktyviai koncertuoja su garsiausiais orkestrais ir rengia rečitalius. Daugiausia dėmesio jis skiria prancūzų repertuarui ir vokiečių Lied žanrui.
