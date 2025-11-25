R. Mazurevičiūtė-Pitkauskienė antrą kartą tapo mama: „Šis gimdymas buvo tiesiog kosmosas“

Džiugia žinia žinoma moteris pasidalijo socialiniuose tinkluose ir plačiau papasakojo apie šį gimdymą.
„Šis gimdymas buvo tiesiog kosmosas. Patyriau tikrą ir visiškai natūralų gimdymą be jokios rūšies nuskausminamųjų.
Tikrai neplanavau to, bet matyt taip turėjo būti, nes ši patirtis buvo kažkas tokio.
Atrodo, jaučiau kiekvieną savo kūno dalelę nuo nežmoniško skausmo, bet tuo pačiu tai buvo nuostabiausias dalykas ir taip prigimtinai gražu!
Tiesiog apsipyliau ašaromis, kai pajutau vaiko riksmą ir jo šiltą kūną ant savęs.Tada aplankė tik neapsakoma palaima.
Vienareikšmiškai, moters kūnas daro stebuklus.
O ši patirtis man įsimins visam gyvenimui“, – jautriai rašė ji.
Tai antroji poros atžala. Sūnaus Jobūbo jie susilaukė 2020 m.