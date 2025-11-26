Garsios Lietuvos scenos žvaigždės pravėrė šou „Ledo melodijos“ repeticijų užkulisius

Gruodžio 9 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 10 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje ir gruodžio 11 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje bus pristatytas visiškai naujas ledo šou „Ledo melodijos“. Žiūrovai galės išvysti kvapą gniaužiančius 2024 m. Europos čempionato auksą Kaune iškovojusios poros Lucrezia Beccari ir Matteo Guarise pasirodymus. Šventiniame šou taip pat čiuoš viena ryškiausių pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždžių – penkiskart Šveicarijos čempionas, šių metų Europos čempionas, žiemos olimpinių žaidynių ir pasaulio čempionatų dalyvis Lukas Britschgi.
Ypatinga žinia – šių metų programoje dalyvaus ir kanadietis, dukart olimpinis čempionas, daugkartinis pasaulio čempionatų prizininkas Eric Radford. Tai bus neeilinė proga gyvai išvysti ir prancūzų daugkartinį čempioną, olimpinių žaidynių, pasaulio ir Europos čempionatų dalyvį Yannick Bonheur kartu su Vokietijos daugkartine čempione, pasaulio ir Europos čempionatų dalyve Annette Dytrt ir daugelį kitų dailiojo čiuožimo žvaigždžių.
Šou „Leo melodijos“ publikos laukia ir ryškiausios Lietuvos scenos žvaigždės – dailiojo čiuožimo pasirodymai vyks skambant populiariausiems pasaulio muzikos hitams, o juos gyvai atliks Linas Adomaitis, Jeronimas Milius ir Monika Marija.
„Labai džiugu, kad prieš svarbiausias metų šventes didžiausiose arenose vyks toks nuostabus renginys. Atliksiu ne tik pagrindinius savo hitus, bet ir Elvis Presley, Stevie Wonder bei kitus kūrinius. Kviečiu nepraleisti progos pamatyti šį išskirtinį šou“, – sako „Ledo melodijų“ scenoje pasirodysiantis dainininkas L. Adomaitis.
J. Milius irgi žada staigmenų. Atlikėjas, puikiai žinomas dėl pagrindinių vaidmenų miuzikluose, šįkart programoje pristatys ir kultinio miuziklo „Moulin Rouge!“ klasiką, „Kaleo“, Robbie Williams, „Queen“ ir kitus populiariuosius hitus.
„Šis projektas – unikalus: jame pamatysite šių dienų dailiojo čiuožimo čempionus, vaizdas tikrai bus įspūdingas. Muzikinė dalis taip pat nustebins – nuo roko kūrinių iki žinomiausių populiariosios muzikos hitų. Tai bus tikras šventinis renginys“, – sako šou „Ledo melodijos“ dalyvis J. Milius.
Žiūrovus džiugins ir Monika Marija, kuri neslepia, kad dalyvavimas šiame šou jai – išsipildžiusi vaikystės svajonė.
„Nuo mažens aš su visa šeima stebėdavau dailiojo čiuožimo profesionalų pasirodymus. Man tai atrodė tobulas ir išbaigtas menas. Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad kada nors pati tapsiu šio stebuklo dalimi. Tai tikra kalėdinė dovana man“, – sako atlikėja Monika Marija.
Gyvai grosiančios grupės sudėtyje šiemet – ir vieni geriausių Lietuvos muzikantų – gitaristas Tomas Varnagiris bei užsienio scenose grojantis violončelininkas Liudvikas Silickas. Šou atmosferą papildys specialieji efektai, lazeriai ir įspūdingos projekcijos. Renginiui diriguos mylimų vedėjų duetas – Eglė Kernagytė-Dambrauskė ir Audrius Giržadas.
„Tai bus trys fantastiški Gala vakarai, kuriuose kiekvienas pajus artėjančių švenčių magiją – ir dėl puikių muzikos kūrinių, kuriuos atliks mūsų išskirtinių gabumų scenos žvaigždės, ir dėl vedėjų, kurių malonu klausytis, ir dėl dailiojo čiuožimo meistrų, kurie tiesiog hipnotizuoja, – sako šou režisierė Jurga Klimaitė-Riebling. – Laukia įvairiaspalvė programa – ir jaudinanti, sentimentali, ir užkurianti, įkvepianti, ir linksma, ir pateikiama su aštriais prieskoniais. Visa tai ruošiame tarptautiniu mastu: nuolat palaikome ryšį su choreografu Aidu Rekliu, kuris gyvena Meksikoje, taip pat su dailiojo čiuožimo čempionais iš Kanados, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos, Šveicarijos. Jau netrukus visi šie neeiliniai talentai atvyksta į Lietuvą, kad gruodį žiūrovams dovanotų šventę.“
Kvapą gniaužiantys Europos, pasaulio ir olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo žvaigždžių pasirodymai, unikalūs specialiųjų efektų sprendimai ir magiška muzika – jau gruodžio 9 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 10 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje ir gruodžio 11 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
Monika Marija PaulauskaitėLinas AdomaitisJeronimas Milius
Rodyti daugiau žymių