Žmonės

Lrytas konferencijoje „Mano erdvė“ – garsūs architektai, dizaineriai ir svečiai

2025 m. lapkričio 26 d. 16:12
Lrytas.lt
Kultūrinėje erdvėje „Dūmų fabrikas“ Vilniuje trečiadienį vyksta pirmą kartą naujienų portalo Lrytas rengiama konferencija „Mano erdvė“, kuri subūrė tiek Lietuvos, tiek užsienio interjero, architektūros ir dizaino profesionalus.
Praktinė konferencija „Mano erdvė“ skirta visiems, kurie kuria, planuoja ar svajoja apie savo namus. Tai – erdvė, kurioje ekspertai dalijasi įžvalgomis apie naujausias interjero dizaino tendencijas, funkcionalius sprendimus, efektyvų biudžeto planavimą ir sklandų projektavimo procesą.
Ši konferencija rengiama kaip ilgamečio Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga (LAS) organizuojamo interjero architektūros konkurso „Mano erdvė“ dalis. Daugiau naujienų iš konferencijos – Lrytas rubrikoje Būstas.
