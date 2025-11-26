Sostinėje vykusiame renginyje – būrys garsenybių: atvyko ir seniai girdėtas A. Vasiljevas

Nišinės parfumerijos namuose „The House of Drops“ kviestinei publikai pristatytas „Coreterno Ultra Love“ aromatas, gimęs iš Romos meistrų talento ir Niujorko gatvių energijos.
Tai –vizionierių Michelangelo Brancato ir Francillos Ronchi kūdikis, pasaulyje išsiskiriantis savo drąsia estetika, maištingu poetiškumu, istoriniais motyvais ir popkultūros ikonų simbolika. Aromatas yra skirtas vertinantiems aiškų charakterį, savitą istoriją ir tą ypatingą emocinį impulsą, kurį suteikia autentiškas kūrybinis pasaulis.
Išskirtinai į šių kvepalų pristatymą iš Italijos į Vilnių atvyko šio prekių ženklo vienas įkūrėjų, kūrybos vadovas Michelangelo Brancato, svečius užbūręs nuotaikingu pasakojimu apie šio kvapnaus šedevro gimimą.
Kadangi minėtas aromatas pasaulyje jau tapo gero stiliaus ženklu, į jų pristatymą Lietuvoje atvyko gausybė žinomų veidų: Laurynas Suodaitis, nuomonės formuotojai Naglis Bierancas, Veronika Montvydienė, Inga Žuolytė, atlikėja Eglė Jakštytė, dizainerė Agnė Kuzmickaitė, dizaineris Robertas Kalinkinas, plaukų meistras Kęstutis Rimdžius, vizažistė Justina Gafarovaitė, kolekcininkas, mados istorikas Aleksandras Vasiljevas ir kt.
Su sūnumi Laurynu į renginį užsukęs verslininkas ir televizijos veidas Laurynas Suodaitis kvėpinasi kasdien, bet jeigu iš namų išlekia pamiršęs pasipurkšti mėgstamu aromatu – nesijaudina. Galų gale, automobilyje visada rasi pamėgtą kvepalų flakonėlį. Dažniausiai jis renkasi tuos aromatus, į kurių sudėtį įeina oud‘o, medienos, odos natos, čia pat atskleisdamas, kokiais kvepalais kvepiančios moterys jo dėmesio tikrai nepatrauks: „Galbūt yra moterų, kurioms gėlių aromatai ir tinka, visgi man pačiam tokie kvapai – nelabai. Ypač rožių... Žinoma, daug kas priklauso ir nuo kiekio, bet visgi aš manau, jog kvėpintis reikia subtiliai.“
L.Suodaitis pridūrė, kad dovanoti kvepalų kitiems nedrįsta, užtat dažnai draugus palepina dovanų čekiu, kad patinkantį kvapą bičiuliai galėtų išsirinkti patys.
Grožio ir stiliaus erdvės „Kukla Beauty Box“ įkūrėjas Kęstutis Rimdžius gali pasigirti nemenka kolekcija įvairiausių kvapų, o aromatas jam – neatsiejama stiliaus dalis. Tik štai kvapą jis renkasi pagal nuotaiką, ir tikrai nėra taip, kad vienais kvepalais purškiasi tik dienos metu, o jau kitus renkasi progai. Užtat dabar Kęstučio rankinėje – jo kolekcijos viziją atitikęs, čia įsigytas aromatas, be kurio jis neįsivaizduoja savo kasdienybės.
„Ruošdamasis į darbą, kad ir trečiadienio rytą, drąsiai išsitraukiu intensyvių kvepalų flakonėlį. Man nėra erzinančių kvapų – juk dirbu aplinkoje, kurioje persipina galybė skirtingų aromatų: nuo klienčių pasirinktų kvepalų, iki šampūnų, plaukų lako. Vienintelis dalykas, ko tikrai nemėgstu, tai tų aromatų, kuriuos renkasi visi, mat mados egzistuoja ir kvepalų rinkoje. Pasitaiko, kad moterys viena po kitos kvepia tuo pačiais kvepalais. Ir visgi pasidžiaugsiu, jog turime didelį pasirinkimą nišinių kvepalų, kurie dabar prieinami daugeliui.“
Vakarėlyje apsilankiusi vizažo namų „Gafaro“ įkūrėja, makiažo meistrė Justina Gafarovaitė jau dairosi kalėdinių dovanų artimiesiems. Ir jau tikrai žino, kad sesei dovanos būtent kvepalus. Ar nebijo prašauti pro šalį? Ogi visai ne.
„Mano artimieji, kaip turbūt ir daugelis, kvapą vertina pagal jo paliekamą šleifą, nes tai jiems simbolizuoja prabangą – jeigu visame kambaryje pakvimpa pasipurkštu aromatu, vadinasi, kvepalai išties geri. Visgi aš pati esu kitos nuomonės. Geras kvapas – nebūtinai turi būti šleifinis. Geras aromatas gali būti ir labai intymus, jaučiamas tik tavo mylimojo, kai šis priglunda arti tavęs. Dažnai tokius kvapus aš ir mėgstu“, – atskleidžia Justina.
Šventinio renginio metu svečiai ne tik paniro į kvapų pasaulį, bet ir prieš skanaudami širdelės formos tortą, jį patys padekoravo. Vakaro pabaigoje visų laukė dar viena maloni staigmena –anonimiškai ant lapelių svečių surašyti komplimentai.