Inga Valinskienė pažėrė negirdėtų detalių apie savo vyrą Arūną Valinską: „Žinokite, čia nejuokinga“

I. Valinskienė pokalbio metu buvo labai atvira. Ji prasitarė, kad A. Valinskas jau kurį laiką apgalvoja savo išėjimo iš šio pasaulio akimirką.
„Mano vyras renka savo atsisveikinimo dainų sąrašą, playlist’ą. Žinokite, čia nejuokinga. Aš jį labai gerbiu už tai. Jis sakė, kad nori, kad taip būtų“, – kalbėjo moteris.
Pasak jos, Arūnas pageidautų, kad jo laidotuvėse skambėtų muzika, kuri lydėjo jį visą gyvenimą.
Vis dėlto dainininkė neslėpė dvejonių, ar nesužeidė vyro privatumo paviešindama tokią asmenišką temą.
„Gal aš per daug pliurpiu? Gal mano vyras nebūtų norėjęs, kad aš čia išdavinėčiau tokius dalykus. Na, bet gal jis ir pats jau yra tą kažkada minėjęs“, – svarstė ji.
Tiesa, vienas detalės apie vyro pasirinkimus I. Valinskienę maloniai nustebino – pasirodo, savo grojaraštyje Arūnas, kaip įtaria ji, ketina palikti vietos ir jos mėgstamos lietuvių atlikėjos kūriniui.
„Jis man paleido vieną Giedrės dainą, kurią aš, be abejonės, esu girdėjusi, ir sakė: va, čia mano naujausias favoritas – šitos dainos aš irgi norėsiu“, – pasakojo dainininkė.