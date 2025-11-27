ŽmonėsVeidai ir vardai

Nijolės Pareigytės namuose – ypatinga šventė: paviešino jautrų įrašą

2025 m. lapkričio 27 d. 11:18
Lrytas.lt
Dainininkei, televizijos laidų vedėjai Nijolei Pareigytei-Rukaitienei lapkričio 27-oji – ypatinga. Šią dieną ji mini savo 41-ąjį gimtadienį.
Daugiau nuotraukų (7)
Ta proga žinoma moteris savo „Facebook“ paskyroje paviešino išskirtinį įrašą.
Jame – keli kadrai iš fotosesijos, kurioje Nijolė pozavo su lietpalčio tipo drabužiais.
Pasitikdama šį gimtadienį moteris pabrėžė, kad svarbiausia visai ne bėgantys metai, bet ką per juos patiri.
„Šiandien man 41-eri. Nemažai, bet kiek visko padaryta, kiek visko nuveikta ir patirta, todėl tikriausiai esmė ne metų skaičiai, o kaip juos nugyveni...
Duok Die tik sveikatos ir taikos pasaulyje... už GYVENIMĄ“, – prie nuotraukų rašė ji.
Po įrašu internautai negailėjo sveikinimų ir šiltų linkėjimų.
Nijolė Pareigytė-RukaitienėGimtadienisŠventė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.