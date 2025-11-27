Nijolės Pareigytės namuose – ypatinga šventė: paviešino jautrų įrašą

Ta proga žinoma moteris savo „Facebook“ paskyroje paviešino išskirtinį įrašą.
Jame – keli kadrai iš fotosesijos, kurioje Nijolė pozavo su lietpalčio tipo drabužiais.
Pasitikdama šį gimtadienį moteris pabrėžė, kad svarbiausia visai ne bėgantys metai, bet ką per juos patiri.
„Šiandien man 41-eri. Nemažai, bet kiek visko padaryta, kiek visko nuveikta ir patirta, todėl tikriausiai esmė ne metų skaičiai, o kaip juos nugyveni...
Duok Die tik sveikatos ir taikos pasaulyje... už GYVENIMĄ“, – prie nuotraukų rašė ji.
Po įrašu internautai negailėjo sveikinimų ir šiltų linkėjimų.