Po incidento oro uoste chaosą stebėjusi V. Jakučinskaitė išliejo pasipiktinimą: „Visi jaučiasi apgauti“

Buvo pranešta, kad popiet iš Lenkijos atskridęs ir Vilniaus oro uoste nusileidęs lėktuvas nuslydo nuo kilimo ir tūpimo tako bei įstrigo šalia jo.
Nors lėktuvas nusileido trečiadienį apie 14 val., oro uostą atidaryti pavyko tik ketvirtadienį 4 val. ryto.
Sumaištį iš arti matė dizainerė Viktorija Jakučinskaitė. Žinoma moteris trečiadienį 16 val. 40 min. turėjo skristi į Milaną, tačiau skrydis buvo nukeltas į 23 val.
Dar vėliau skrydis buvo nukeltas į kitą dieną, tačiau Viktorijai vis tiek liko daugybė neaiškumų.
Apie tai ji papasakojo portalui Lrytas – moteris tikino, kad iki šiol nežino, ar pavyks išskristi.
Žinoma moteris pasakojo, kad oro uoste buvo daugybė nusivylusių žmonių, nes skrydžiai buvo vis atidedami.
„Žmonės nusivylę, visi jaučiasi apgauti, nes taip elgtis negalima. Nežmoniška yra meluoti kas dvi valandas, kad bus skrydis, kurio iš tikrųjų nebus. Mūsų skrydis turėjo būti 16 val. 40 min., bet jis neįvyko iki šiol.
Dabar Wizzair mums atsiuntė infprmaciją, kad turime šskristi 16 val. 30 min., o oro uostas sako, kad skrydis 14 val. 30 min.
Mes nežinome, ką daryti, nes iš skirtingų šaltinių – skirtinga informacija.
Mes trečią kartą važiuojam į oro uostą, jau 100 eurų išleidome ant taksi. Dabar irgi nežinome, ar bus tas skrydis, ar ne“, – su nusivylimu portalui Lrytas pasakojo V. Jakučinskaitė.
Primename, kad trečiadienį V. Jakučinskaitė pasidalijo vaizdais iš oro uosto ir tikino, kad dėl lėktuvo incidento jai nepavyks laiku nuvykti į svarbų susitikimą.
Emocijomis ji pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.
„Gavom kuponą – 12 eurų – pavalgyti, tipo, galim. Nežinau ar čia žmogui, ar čia dviem. Ir dabar paklausėme darbuotojo, tai leido mums, visgi, išeiti, palikti oro uostą. Tai važiuojam namo.
Pas mus rytoj 9 valandą ryto Italijoje yra dokumentų pasirašymas, kurio mes laukėme pusę metų. Nežinau, ar čia nelemta, ar kas čia yra. Mes tik dėl šito įvykio skrendam. Tik dviem dienom į Italiją. Ir mums dar reikia nusigabenti nuo oro uosto į Milaną.
Dar reiks keletą valandų važiuoti, turbūt. Tai jei išskrisim 23 val., tai nemiegosim šią naktį, o vyras tiesiog vairuos, kad 9 ryto būti ofise“, – sutrikusi apie situaciją trečiadienį pasakojo V. Jakučinskaitė.
Iškart po to ji parodė, kaip atrodo žmonėmis perpildytas Vilniaus oro uostas. Dizainerė teigė, kad prie ten esančių restoranų nusidriekė didžiulės eilės.
„Tikriausiai ims išsinešimui ir valgys kažkur salėje, nes nėra kur sėsti. Va tokia situacija“, – teigė ji.
Viktorija JakučinskaitėskrydisVilniaus oro uostas
Rodyti daugiau žymių