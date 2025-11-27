Vilniuje nuo tako nuslydęs lėktuvas apkartino žinomo atlikėjo kelionę: „Čia dar ne pabaiga“

Ne vienam keliautojui tai sukėlė didelių nepatogumų. Tarp jų buvo ir grupės „Bernužėliai“ narys Nerijus Liubertas.
Vyras savo „Instagram“ paskyroje pasakojo, kad jis su žmona Ieva įstrigo Milane.
„Esame oro uoste ir gaunu labai daug žinučių, kad Vilniaus oro uostas uždarytas. Nežinau, kaip bus. Aš tikiuosi, kad spės ištraukti tą nuslydusį lėktuvą nuo tako ir galėsime skrist, bet ką darysi – yra kaip yra.
Sėdėsi, nervinsiesi? Atsipalaidavimas, geras oras čia dar. Blogiausiu atveju nukreips į Rygą, o dar geriau – į Kauną“, – trečiadienį kalbėjo jis.
Po kiek laiko Nerijus vėl pasirodė sekėjams ir tikino, kad situacija nepasikeitė.
„Vis dar sėdim, 18 val. turėjo užsidaryti vartai, o dar net nežinom, kurie vartai. Kažkas stringa truputį“, – kalbėjo vyras.
Dar vėliau atlikėjas pranešė, kad skrydis buvo nukreiptas.
„Kaip ir galima buvo tikėtis, skrendam į Kauną. Mums šis planas yra tobulas, bet yra chebrytės čia, kas privalo į Vilnių. Aišku, mūsų mašina Vilniuje, bet mes ją palikę esam pas dėdę ir dėdė atvarys tą mašiną kažkada. Tai viskas, skrendam“, – dėstė N. Liubertas.
Nors N. Liubertas ir jo mylimoji pasiekė Lietuvą, pasak jo, atrodė, kad iššūkiai nesibaigia.
„Sveikinamės jau ant Kauno žemės. Dabar tik sprendžiame problemą, nes namų raktai yra palikti mašinoje Vilniuje, o kitus raktus turi tik mūsų tėvai, abu jie miega. Man atrodo, kad čia dar ne pabaiga“, – šyptelėjo Nerijus.
Nors kilo tam tikrų iššūkių, galiausiai Nerijus pranešė, kad pavyko patekti į namus.
Primename, kad trečiadienį Tarptautiniame Vilniaus oro uoste nuo kilimo ir tūpimo tako nuslydus Lenkijos oro linijų „LOT Polish Airlines“ lėktuvui, Teisingumo ministerijos Saugos tyrimo skyrius pradėjo saugos tyrimą.
Lėktuvas „Embraer ERJ-170“ skrido maršrutu iš Varšuvos Šopeno oro uosto Lenkijoje į Tarptautinį Vilniaus oro uostą Lietuvoje.
Pavojingo incidento metu įgula ir keleiviai nenukentėjo.
Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyrius, apsilankęs lėktuvo pavojingo incidento vietoje, apklausė lėktuvo įgulą, paėmė lėktuvo savirašius (juodosios dėžės) ir atliko kitus saugos tyrimui reikiamus veiksmus.
Šiuo metu organizuojamas savirašių duomenų nuskaitymo procesas, vertinami lėktuvo pažeidimai, renkama meteorologinė informacija, informacija apie kilimo ir tūpimo tako būklę, taip pat informacija apie atliktus lėktuvo techninės priežiūros darbus, įgulos patirtį, kvalifikaciją ir kt.
grupėkelionėVilniaus oro uostas
Rodyti daugiau žymių