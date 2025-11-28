​Sprendimas dėl LRT papiktino žinomus žmones: „Ir kantriausiems kantrybė baigiasi“

Apie šią situaciją savo nuomonę išsakė ne tik žiniasklaidos atstovai, visuomenės nariai, bet ir pramogų pasaulio atstovai.
Žinomi žmonės socialiniuose tinkluose skatino pasirašyti peticiją ir užkirsti kelią tokiam sprendimui.
Tarp raginusių prisidėti buvo reklamos specialistė, laidų vedėja Dovilė Filmanavičiūtė.
Ji pabrėžė, kad pasirašyti peticiją yra labai paprasta, ir paskatino savo sekėjus tai padaryti.
Jai antrino ir žinomas LRT laidų vedėjas, komikas Paulius Ambrazevičius.
„Ateinu šiandien į LRT, „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ filmavimai, sutiktas kolega sako: „Žinok, ten toliau eksponuojama krepšinio pasaulio čempionato taurė!“.
Gali būti, kad esu pirmas žmogus iš Liepalotų, ją laikęs rankose. Nišinė kategorija, bet kategorija.
O kad įrašas nebūtų visai be reikalo – pasirašykite peticiją prieš LRT politinį užvaldymą, nes nereik apsimest, kad čia kažkas kažko gero ar naudingo visuomenei tais pakeitimais nori“, – rašė P. Ambrazevičius.
Savo poziciją išsakė ir muzikos apžvalgininkas, žurnalistas Ramūnas Zilnys.
„Niekada nieko čia neprašau, bet šiandien paprašysiu. Pasirašyti užtrunka pusę minutės. Pasirašykite. Svarbu“, – pasirašyti peticiją ragino jis.
Tuo metu televizijos laidų vedėjas, keliautojas Martynas Starkus pažėrė aštrios kritikos šalies valdžiai.
„Dar nei viena Lietuvos valdžios dauguma nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo nebuvo tokia niekam tikusi. Prasta. Jie nieko nekuria. Jie tik griauna. Griauna, tai, kas gerai vekia, kas kuria vertę. Jie kiršina žmones. Yra bailūs, tušti ir netoliariagiški. Susitepę. Riboti.
Dar ne viena valdžios dauguma nuo Nepriklausomybės atkūrimo manęs taip nepiktino ir neliūdino. Apima neviltis matant ir girdint šiuos žmones.
Kol kas turiu tik peticiją, tik tokį įrankį išreikšti savo pasipiktinimą jais. Ir Facebook sieną. Menki instrumentai, sutinku. Kol kas tik tiek. Bet visuomet būna kažkokia pradžia. Ir kantriausiems kantrybė baigiasi“, – rašė vyras.
Primename, kad Seime kelią skinantis parlamentarų siūlymams įšaldyti LRT finansavimo modelį bei supaprastinti vadovo atleidimo procedūrą, tam nepritarianti Žurnalistų profesionalų asociacija gruodžio 9 d. planuoja surengti protestą šalia Seimo.
Asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė pabrėžia, kad socialdemokratai turėtų įsivertinti, ar palaikydami tokius siūlymus, jų veiksmai atitinka tradicines demokratines vertybes ir žiniasklaidos laisvės principus.
„Labai svarbu, kad valdantieji socialdemokratai pagalvotų, ar jie vis dar yra tradicinė partija, kuri gerbia žiniasklaidos laisvę ir laisvą žodį, nes LRT yra vienas iš pavyzdžių. Visi diktatoriai ar autokratai pradeda nuo visuomeninio transliuotojo, o po to užvaldo ir visą kitą žiniasklaidą.
Mes norėtume, kad socialdemokratai pagalvotų, ar jie nori priklausyti europinei socialdemokratų šeimai, ar jie liks su „Nemuno aušra“ ir šios partijos populistais“, – Eltai penktadienį sakė B. Davidonytė.
