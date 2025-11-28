Apie jausmus prabilę J. Arlauskaitė-Jazzu ir Tadas Gryn – pirmą kartą viešumoje kartu

Į Igno Jonyno režisuoto filmo pristatymą atvyko būrys gerai nusiteikusių ir stilingų žmonių.
Tarp jų pasirodė ir neseniai apie naujus jausmus prabilusi Justė Arlauskaitė-Jazzu.
Šalia jos pozavo naujas mylimasis, aktorius Tadas Gryn.
Filmas „Siena“ – psichologinis trileris, kurio veiksmas sukasi aplink ornitologą, pakliuvusį į kontrabandininkų tinklą.
Filmas jau turi keletą apdovanojimų – dar tik vystomas, jis buvo pažymėtas Vokietijos Kotbuso festivalyje.
Filmo pagrindinis aktorius Š. Zenkevičius už Viliaus vaidmenį įvertintas „Europos kylančių žvaigždžių“ programoje ir atrinktas į perspektyviausių Europos kino aktorių dešimtuką.
Režisierius I. Jonynas pagrindinį filmo personažą įkelia į ekstremalias situacijas, kurias jam pačiam tenka spręsti.
„Tik suprasdamas save, gali suprasti kitą. Ir tai – universali tema“, – įsitikinęs režisierius.
Rašydamas scenarijų, režisierius I. Jonynas rėmėsi realiais įvykiais, Pamaryje vykusiais iki 2010-ųjų.
„Kol prie Lietuvos sienos nebuvo pristatyta filmavimo kamerų, kontrabanda buvo gabenama intensyviai – ir cigaretės, ir vaistai. Vis dėlto, norėjosi, kad sienos įgautų metaforišką ne tik išorinio, bet ir vidinio pasaulio išraišką“, – pasakojo jis.
Justė Arlauskaitė-Jazzu
