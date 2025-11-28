Gabrielė Vilkickytė paviešino netikėtą laišką: ruošiasi trumpam sugrįžti į mokyklą

Rytinė dienos dalis bus skirta mokykloje besimokantiems, vakarinė – bilietus įsigijusiems miesto svečiams.
Nors koncertas vyks tik vakare, kiekvienoje mokykloje praleisiu visą dieną. Mokiniams pravesiu dvi išsamias pamokas – viena apie tai, kaip rašau dainas, kita – dirbtuvės kartu su psichoterapeute Viktorija Aprimaite ir mokyklos psichologe apie nerimą, abejingumą, rūpestį, pilietiškumą. Per pertraukas trinsiuosi koridoriuose, galėsime pratęsti bendravimą ir neformaliai. Labai to laukiu.
Vakare jau rinksis tie, kurie įsigijo bilietą. Kviečiame ateiti ne tik į koncertą, bet ir anksčiau, nes vyks vienam vakarui specialiai užkurta veikla.
Pavyzdžiui, veiks valgykla, kur bus galima nostalgiškai sukrimsti bandelę prie pieno stiklinės. Bus atvira sporto salė norintiems pažaisti kvadratą su mokyklos kūno kultūros mokytojų švilpiančia priežiūra.
Įrengsime ir „Alias“ kambarį, kuriame reikės paaiškinti specialiai „Rūpėjimo maištui“ atrinktus žodžius, susijusius su kultūros, laisvės, pilietiškumo temomis. Įsivaizduokite, kaip skirtingai žodį „Nepriklausomybė“ aiškintų TikTok kartos „Rūpėjimo maišto“ svečias, ir svečias, dalyvavęs Sąjūdyje?
Po koncerto vyks visos dienos uždarymas specialiame savirefleksijos rate. Tokia mintis kilo stebint, koks pulkas žmonių po koncertų laukia pasidalinti, ką pajautė, ką šiuo metu išgyvena. Tai gali būti gražus lėtas išėjimas visiems kartu iš bendros patirties. Skirtingų kartų pokalbis.
Šio turo tikslas – jaunam žmogui priminti, kad jis yra svarbi visuomenės dalis su jau mokykloje besiformuojančia pasaulėžiūra, kuri arba kuria, arba stabdo mūsų valstybę. Lietuvai reikia aktyvių ir empatiškų žmonių bangos, o ne atvėsusių bulvių, kurias lengva valdyti.
O suaugusiuosius kviečiu grįžti į mokymosi būseną, į dažnai mokykloje paliktas savybes – smalsumą, norą diskutuoti gyvai, o ne ekranuose, drąsą užkalbinti nepažįstamą, sėdėti ant palangės koridoriuje ir megzti pokalbį apie širdies ar šalies skausmus.
Gabrielės Vilkickytės „Rūpėjimo maišto“ turas su gyvo garso grupe ir susitikimai vyks: Vilniaus Užupio gimnazijoje sausio 7–8 dienomis, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje sausio 21 d., Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje sausio 27 d.,Klaipėdos Vitės progimnazijoje sausio 28 d. Bilietus į šiuos koncertus platina „Bilietai.lt“.