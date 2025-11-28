Naujame amplua pasirodęs aktorius Marius Jampolskis: „Bijojau, kad nežinosiu, ką man daryti“

Debiutinis darbas atvėrė duris į kitokį kūrybos pasaulį, o pats Marius intriguojančiai atskleidė filmavimo užkulisius, pasidalijo netikėtais atradimais ir iššūkiais, lydėjusiais jį šio įtempto kūrybinio proceso metu.
Marius pripažino, kad aktorių kastingas buvo sunkus tam, kad paskui dirbti būtų lengva.
„Pats didžiausias kastingas buvo Ievos personažui. Tai ką vaidino Vilija Montrimaitė. O pats mažiausias kastingas buvo Kaniušoniui, nes vaidmuo buvo parašytas tiesiog jam. Aš, kai perskaičiau, tiesiog pamačiau, kad tai yra Vyto vaidmuo“, – dalijosi jis.
Pirmą kartą režisuojant ilgo metro filmą Mariui didžiausia baimė buvo nežinomybė filmavimo aikštelėje.
„Galvojau, bus sunkiau, ir iš tos panikos, kad bus labai sunku, labai daug ruošiausi. Į filmavimo pirmą dieną išėjau labai pasiruošęs. Labiausiai ko bijojau, kad nežinosiu, ką man daryti aikštelėje,“ – teigė Marius Jampolskis.
Visas filmas yra nufilmuotas vieno kadro principu, o tai reikalauja daug tikslumo ir kantrybės.
„Pasiruošimo laikotarpis buvo labai intensyvus ir labai ilgas, nes filmavimo laikotarpis buvo labai trumpas. Mes šitą filmą filmavome „one shot“ principu. Viena scena – vienas kadras.
Tai, viena vertus, taupo laiką, nes tau nereikia filmuoti aštunkių ir tą patį kartoti, bet, kita vertus, jeigu scena trunka pusantros minutės ir kas nors nepavyksta – turi kartoti. Ir vietoj laiko sutaupymo gali tapti laiko švaistymu. Tai tam, kad taip neįvyktų, reikėjo realiai ruoštis. Reikėjo braižytis trajektorijas, kaip vaikščiosim, kur eisim“, – pasakojo režisierius Marius.
Filmo viena iš pagrindinių lokacijų tapę Šiaulių verslininko Vinklerio namai buvo pasirinkti ne atsitiktinai – jų atmosfera diktavo visos istorijos toną.
„Tai buvo ypatingi namai. Faktiškai dėl tų namų, dėl tos lokacijos visas filmavimas persikėlė į Šiaulius, nes mums reikėjo ypatingų namų. Ypatingam žmogui – ypatingų namų. Kai pamatėm tuos namus, tai yra kinui sutverti namai. Jų kinematografiškumas, erdvės ir visa kita – idealiai tiko tam, ką sugalvojom“, – šypsojosi M. Jampolskis.
Debiutinį režisieriaus Mariaus Jampolskio psichologinį trilerį „Paslapties kaina“ galite pamatyti kino teatruose jau nuo šiandien.
Marius JampolskisKinasfilmas
Rodyti daugiau žymių