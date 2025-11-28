Italijos ambasadoje – neeilinis renginys: pasirodė būrys garsių moterų

Į išskirtinę aplinką susirinkusios nuomonės formuotojos ne tik džiaugėsi galimybe gyvai pabendrauti, bet ir demonstravo šventiškai įkvėptus įvaizdžius.
Pakili svečių atmosfera renginį pavertė savotiška neoficialia gražiausių žiemos švenčių sostinėje sezono pradžia.
Ambasados erdvėse pristatytos naujausios mados, grožio, sveikatingumo ir gyvenimo būdo prekių ženklų tendencijos.
Lankytojai galėjo susipažinti su prekės ženklų įkūrėjais, išbandyti jų produkciją bei atrasti išskirtinių, apgalvotų kalėdinių dovanų idėjų.
Tarp atvykusiųjų buvo galima išvysti gausybę žinomų veidų – Veroniką Montvydienę, Ingą Žuolytę, Iglę Bernotaitytę, Inetą Stasiulytę ir daugelį kitų.
Dalis jų atvyko ne tik kaip viešnios, bet ir kaip kūrėjos, pristatančios savo veiklą: Milita Daikerytė svečiams rodė savo kuriamus „MBT“ lūpų pieštukus, Simona Lipnė supažindino su „Simitri“ produktais, o Laura Mazalienė renginio dalyviams dovanojo stiliaus kortelių sesiją, padedančią atskleisti, kaip išorinė išvaizda gali atspindėti vidinį pasaulį ir emocinę būseną.
