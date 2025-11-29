Fausta Marija Leščiauskaitė pasidalijo ypatingomis šeimos akimirkomis: parodė ūgtelėjusią dukrą

Savo „Instagram“ paskyroje ji paviešino kelis kadrus, kuriuose įamžintas jos, vyro Mato ir dukros Pasakos Jūros laikas kartu. Visi jie leido laiką lauke, kieme nulipdydami sniego senį.
Vienoje iš Faustos paviešintų nuotraukų matyti ir jos dukra Pasaka Jūra, tačiau jos veidas užtušuotas.
F. M. Leščiauskaitė neslėpė džiaugsmo, kad šis senis besmegens – pirmasis jos dukrelei.
Portalui Lrytas moteris pasakojo, kad visa jų šeima jau pasiruošė žiemai, kuri labai patinka ir dukrelei.
„Kai Pasaka išvydo pirmąjį sniegą ir ant jo užlipo, atrodė visiškai apšalusi. Toks tas jos pirmasis santykis.
O šiandien neištvėrę nupirkome rogutes! Jau vežėme Mato vaikystės rogutėmis, patiko, bet jos be atramėlės ir saugos diržų, tai dabar jau apsirūpinome tinkamomis pagal amžių. Žodžiu, esam apsirūpinę ir nusiteikę žiemą praleisti labai smagiai!“, – portalui Lrytas pasakojo F. M. Leščiauskaitė.
Primename, kad F. M. Leščiauskaitė ir jos mylimasis M. Simaitis susilaukė dukros 2024 m. liepos 22 d. Pora susituokė šių metų vasario 3-ąją.
