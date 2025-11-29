Justinas Jankevičius pasakė, kodėl jo nebeliko „Gero vakaro šou“: „Likau spėlioti“

Televizijos eterį palikęs J. Jankevičius, apsilankęs Justinos Gedgaudaitės tinklalaidėje „Alkani ir ištroškę“, pirmą kartą atvirai papasakojo apie šiuos pokyčius ir savo kasdienybę.
Rugpjūčio pabaigoje pasirodė žinia, kad „Gero vakaro šou“ stabdoma. Mėnesį TV3 eteryje ją pakeitė kita humoristinė laida. Tačiau netrukus kanalas pranešė ir apie naują vedėjo pasirinkimą – į eterį grįžęs šou jau buvo patikėtas iliuzionistui Mantui Žmuidinavičiui-Wizard.
J. Jankevičius, apsilankęs Justinos Gedgaudaitės tinklalaidėje „Alkani ir ištroškę“, pirmą kartą prabilo, kodėl jo vietoje atsirado kitas veidas.
„Na, rado geresnį“, – paklausus apie pokyčius trumpai tarė jis.
Pašnekovas pripažino, kad laidos dabar nežiūri ir neturi aiškaus atsakymo, kodėl buvo pakeistas. Tačiau tikina nesiginčijantis su kanalo sprendimu.
Pasak J. Jankevičiaus, tema jam vis dar nėra maloni.
„Man tai vis dar nefaina apie tai kalbėti. Niekada nefaina kalbėti, kai tave išmeta iš darbo“, – atvirai teigė jis.
J. Jankevičius neslėpė – konkrečios priežasties taip ir neišgirdo.
„Pasakė „ačiū“ ir aš likau spėlioti. Tai, kas moka pinigus, tas ir sprendžia. Viskas gerai“, – pasakojo jis.
Nors iš televizijos jis šiuo metu pasitraukęs, galimybės dirbti kitame kanale neatmeta.
„Mano tas vaikas niekaip neatpranta valgyti ir rengtis, tai, ko gero, tektų darbų imtis darbų vis tiek“, – juokavo jis.
Vis dėlto J. Jankevičius pripažįsta – televizinė kūryba jam yra ypatingai artima.
„Telikas yra mano gyvenimo meilė, aš kaip ir norėčiau ten dirbti. Kažkada gal ir dirbsiu, bet dabar visas susitelkimas yra į naują spektaklį, filmą. Visada gerai yra turėti planą B“, – sakė jis.
Į tinklalaidę atvykęs J. Jankevičius kalbėjo ne tik apie pokyčius „Gero vakaro šou“, bet ir apie savo darbą vestuvių bei kitų renginių vedėju – sričiai, kurioje jis laikomas vienu profesionaliausių.
Vedėjas neslepia, kad šis darbas jam teikia ypatingo džiaugsmo.
„Labai linksma dirbti. Kiekvieną kartą labai džiaugiuosi bet kuriuo darbu, kurį turiu, juk svarbiausia, kad neštum pozityvią emociją žmonėms“, – tinklalaidėje sakė jis.