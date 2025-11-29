Palaidotas Vilniuje nužudytas „tiktokeris“ Nerijus Ambajevas-Niežas

Buvo pranešta, kad nužudytas turinio kūrėjas Nerijus Ambajevas, geriau žinomas Niežo pravarde.
Lapkričio 29-ąją velionis buvo palaidotas.
Apie tai naujienų portalui Lrytas pranešė laidotuves organizavęs N. Ambajevo bičiulis Žydrūnas Lymantas.
„Palaidojome Karveliškių kapinėse. Susirinko patys artimiausi.
Visuomenės prašymas būtų gerbti kapą ir velionio atminimą“, – Lrytas teigė jis.
Primename, kad lapkričio 14 d. Vilniaus policija gavo pranešimą 17 val. 22 min., kai greitosios pagalbos medikai informavo vykstantys į iškvietimą dėl peiliu sužaloto vyro.
Į įvykio vietą kartu su medikais atskubėję pareigūnai konstatavo, kad 1993 m. gimęs vyras jau buvo miręs.
Tą pačią dieną policija sulaikė du įtariamuosius – 1987 ir 1981 metais gimusius vyrus.
Kaip buvo skelbta, vienas iš jų – aukos antroji pusė Paulius Gaižauskas, kuris, kaip teigiama, teisėsaugai yra gerai žinomas ir ne kartą teistas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Po šios skaudžios nakties socialiniuose tinkluose kilo didžiulė diskusijų banga.
Internautai dalijosi užuojautomis bei prisiminimais apie internete išgarsėjusį N. Ambajevą, kiti priminė sudėtingą jo praeitį.
Nerijų artimai pažinojęs grožio salono „Cult of Beauty“ įkūrėjas Žydrūnas Lymantas pabrėžė, kad ši tragedija atskleidė socialiniuose tinkluose, ypač „TikTok“, tykančius pavojus.
Jo teigimu, žalingo ir smurtą skatinančio turinio plitimas gali turėti realių pasekmių žmonių elgesiui ir saugumui, todėl būtina stiprinti tokio turinio moderavimą bei platformų atsakomybę nacionaliniu lygiu.