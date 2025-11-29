Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Kalėdos 2025
TV simpatija
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Žmonės
Veidai ir vardai
2025 m. lapkričio 29 d. 20:35
S. Urbonavičius-Samas – apie „BIX“ šlovės pike gautą neeilinį pasiūlymą: „Už tokią sumą galėjai nusipirkti pusę senamiesčio“
2025 m. lapkričio 29 d. 20:35
Lrytas Premium nariams
Dainininkas, grupės „BIX“ lyderis, televizijos laidų prodiuseris Saulius Urbonavičius-Samas – vienas didžiausių šou verslo ryklių, kurį atpažįsta net kelios kartos.
Daugiau nuotraukų (23)
Saulius Urbonavičius-Samas
grupė BIX
Karjera
Rodyti daugiau žymių