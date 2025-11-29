ŽmonėsVeidai ir vardai

Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimą su dukrele stebėjo ir V. Siegel

2025 m. lapkričio 29 d. 23:42
Lrytas.lt
Vilniaus Katedros aikštėje šeštadienį įžiebta miesto Kalėdų eglutė. Kasmet Kalėdų eglės įžiebimas pritraukia tūkstantinę minią gyventojų ir miesto svečių.
Daugiau nuotraukų (5)
Šių metų šventinis vakaras buvo ne išimtis, iškilmingą ceremoniją ir koncertą tarp būrio žmonių stebėjo ir nuomonės formuotoja bei verslininkė Viktorija Siegel su dukrele.
Trečius metus paeiliui sostinę puošia natūrali žaliaskarė, kuriai šiemet parinktas klasikinis įvaizdis.
Vilniaus Kalėdų eglė puikuojasi ant suformuotos konstrukcijos, kuria pakilus bus galima visiems norintiems pasivaikščioti. Taip pat, anot savivaldybės, lankytojų šiemet laukia atsinaujinęs Kalėdų miestelis, su jame besisuksiančia dviaukšte karusele, vyks kalėdinis žygis.
Viktorija SiegelVilniaus eglėKalėdų eglė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.