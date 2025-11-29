Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimą su dukrele stebėjo ir V. Siegel

Šių metų šventinis vakaras buvo ne išimtis, iškilmingą ceremoniją ir koncertą tarp būrio žmonių stebėjo ir nuomonės formuotoja bei verslininkė Viktorija Siegel su dukrele.
Trečius metus paeiliui sostinę puošia natūrali žaliaskarė, kuriai šiemet parinktas klasikinis įvaizdis.
Vilniaus Kalėdų eglė puikuojasi ant suformuotos konstrukcijos, kuria pakilus bus galima visiems norintiems pasivaikščioti. Taip pat, anot savivaldybės, lankytojų šiemet laukia atsinaujinęs Kalėdų miestelis, su jame besisuksiančia dviaukšte karusele, vyks kalėdinis žygis.
