Prestižiniame Londono viešbutyje – R. Kaukėno paramos fondo Gala vakaras: atvyko ir A. Valentaitė

Renginys surengtas norint supažindinti Londone gyvenančius tautiečius su fondo veikla Lietuvoje ir priminti, jog gerumas neturi ribų, sienų ir atstumų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vakaras buvo kuriamas Antuano de Sent-Egziuperi „Mažojo princo“ motyvais – kaip priminimas, kad esminiai dalykai matomi tik širdimi. Ši metafora lydėjo visą programą, pabrėždama ryšį, jautrumą ir tarpusavio bendrystę, kuri padeda kasdienėje kovoje su liga patiems mažiausiems ir jų artimiesiems.
„Kartais užtenka mažo žingsnio, kad pasaulis būtų šviesesnis. Šiandien labai gera matyti daug nuoširdžiu džiaugsmu švytinčių veidų ir laimingus mūsų fondo herojus. Gera jausti Jūsų visų, šiandien čia susirinkusių, palaikymą ir gerumą – mes galime vaikų svajones realybe“, – visiems susirinkusiems dėkojo fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas.
Dėl prasmingo tikslo – į Londoną
Labdaros vakarą vedė ilgamečiai fondo bendruomenės nariai, nuolat prisidedantys savo profesionalumu prie fondo veiklos vei dižiausių fondo renginių – Indrė Kavaliauskaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis.
Vakaro programoje svečiams pristatyti ir ypatingi pasirodymai – teatralizuotame vaidinime susirinkusieji stebėjo fondo globojamus herojus bei susipažino su mažųjų kovotojų istorijomis.
Herojė Izabella, nepaisydama sunkios diagnozės, labiau už viską nori būti scenoje ir dainuoti – vakaro metu ji atliko savo kūrybos dainą.
Ligą įveikę fondo globojami vaikai Liepa ir Vytis parodė, jog tikroji draugystė gali užgimti nebūtinai žaidimų aikštelėje, tai gali įvykti ir onkohematologijos skyriaus koridoriuose.
Savo dainas publikai dovanojo garsūs Lietuvos atlikėjai, atskridę į Londoną būtent dėl labdaringo renginio – Monika Liu, Merūnas Vitulskis, grupė „The Roop“.
Gerumas neturi sienų
„Pradėję bendrą darbą su Rimanto Kaukėno fondu ir ruošdami šį renginį, matome, kaip Jungtinėje Karalystėje gyvenanti lietuvių bendruomenė geba susitelkti – padėti, viešinti, palaikyti ir būti tikra atrama. Labai norime padėkoti ir tiems, kurie daro darbus tyliai: dalinasi, palaiko, aukoja. Tai rodo, kad mums vis dar labai svarbios mūsų šaknys, o Lietuva – giliai širdyje. Kaip sako Mažasis Princas, esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukiname – ši mintis ypatingai tiksliai atspindi mūsų bendrystę ir misiją. Ačiū, kad esame visi kartu. Dvi šalys – vienas tikslas.“, sako LCCUK (Lietuvos prekybos ir amatų rūmų JK) prezidentė Laura Budrienė.
Gala vakarą vainikavo labdaros aukcionas, kuriame pristatyti vertingi prizai. Juos už auką fondo globojamiems sergantiems vaikams galėjo įsigyti susirinkusieji. Visos lėšos, gautos už aukciono prizus, skiriamos fondo herojams ir jų poreikiams atliepti – gyvybiškai svarbios pagalbos suteikimui, nekompensuojamiems vaistams ar tyrimams, svajonėms įgyvendinti.
Tarp išskirtinių prizų – vakarienė su Jo Ekscelencija Valdu Adamkumi, taip pat operos patirtis su geriausia pasaulyje pripažinta soliste Asmik Grigorian, stebint „Manon Lescaut“ Barselonoje. Aukcione buvo prizų ir tikriems sporto aistruoliams – norintieji galėjo įsigyti VIP Real Madrid patirtį, su galimybe stebėti ir futbolo, ir krepšinio komandų žaidimus. Jautriausia ir ypatingiausia vakaro dovana – seno leidimo Antoine'o de Saint-Exupéry knyga „Mažasis princas“ su fondo globojamų vaikų, šiuo metu einančių sveikimo keliu, šilčiausiais palinkėjimais.
Žmonių gerumui ir širdims atsivėrus, mažiesiems kovotojams aukciono metu paaukota suma – 133 834, 14 svarų. Aukos virs realia Lietuvoje sunkiai sergančių vaikų pagalba.
Tai buvo pirmasis tokio masto Rimanto Kaukėno paramos fondo renginys Jungtinėje Karalystėje, atvėręs kelią tvirtesniam ryšiui su lietuviais gyvenančiais Londone.