Mirė tremtinys, aktyvus sąjūdietis Algirdas Gricius

„Mirus Lietuvos patriotui, tremtiniui Algirdui Griciui (1956–2025) sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai, artimiesiems ir draugams.
Tegul Algirdo patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.
Algirdo mama būdama vos 16 metų kaip Lietuvos partizanų ryšininkė slapyvardžiu „Birutė „ buvo ištremta į Igarką.
Būdama tremtyje sukūrė šeimą, kurioje gimė Algirdas ir jo brolis. Į Lietuvą šeima grįžo tik 1961 m.
Algirdas buvo aktyvus sąjūdietis – visuomenininkas ir TS-LKD narys. Pasižymėjo savo padorumu, sąžiningumu, patriotizmu ir kitomis geromis savybėmis.
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio bei Kovo 11-osios gatvės bendrijos vardu. Dr. Raimundas Kaminskas“, – šalia velionio nuotraukos teigiama pranešime.