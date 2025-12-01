Birutė Dambrauskaitė sulaukė ypatingo sveikinimo iš žinomo atlikėjo

Gražiais žodžiais Birutei žinomas atlikėjas pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Miela Birute,
Šiandien tavo diena! Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas – mažas stebuklas.
Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų.
Su gimtadieniu! Geros sveikatos ir nuotaikos!“, – rašė Radžis.
Kartu su sveikinimu vyras paviešino jaukią nuotrauką, kurioje jis pozuoja su B. Dambrauskaite.
Sveikinimų Birutei negailėjo ir internautai – po nuotrauka, sulaukusia daugiau nei 6 tūkst. patiktukų, skriejo daugybė gražių linkėjimų.
