Birutė Dambrauskaitė sulaukė ypatingo sveikinimo iš žinomo atlikėjo

2025 m. gruodžio 1 d. 15:36
Lrytas.lt
Lapkričio 30-ąją legendinė estrados dainininkė Birutė Dambrauskaitė paminėjo savo 82-ąjį gimtadienį. Ta proga jos bičiulis, dainininkas Radžis Aleksandrovičius skyrė šiltą sveikinimą.
Gražiais žodžiais Birutei žinomas atlikėjas pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Miela Birute,
Šiandien tavo diena! Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas – mažas stebuklas.
Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų.
Su gimtadieniu! Geros sveikatos ir nuotaikos!“, – rašė Radžis.
Kartu su sveikinimu vyras paviešino jaukią nuotrauką, kurioje jis pozuoja su B. Dambrauskaite.
Sveikinimų Birutei negailėjo ir internautai – po nuotrauka, sulaukusia daugiau nei 6 tūkst. patiktukų, skriejo daugybė gražių linkėjimų.
