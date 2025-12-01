Mirė operos solistas Pranas Zaremba

Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė jo vaikai ir žmona.
„Po ilgos, sunkios ligos tenka išlydėti tėtį, ilgametį operos solistą Praną Zaremba. Iki paskutinės akimirkos jis buvo šeimos apsuptyje, simboliška, vakar paminėjo 86-ąjį gimtadienį.
Dar vakar vartėme ir jo senus fotoalbumus, kurie bylojo turtingą ir kurybingą gyvenimą.
Jaunystėje tėvukas buvo tikras puošeiva, pasitempęs, netikėtai pakeites karjeros kryptį – nuo miškininko iki svarbių vaidmenų operos scenose.
Su įvairiais kolektyvais jis išmaiše visą tuometinę sąjunga, o dar iki 80-ies neapleido dainavimo. Su operos kultūra susipažinę žmonės dar ir iki šių dienų išgirdę jo pavardę prisimindavo – o, Pranas Zaremba, girdėjom, klausėmės.
Visgi mums, šeimai, jis pirmiaisia buvo tėtis, visuomet su šypsena, juokeliu. Nors prieš kelias dienas jis mums dėkojo už rūpestį, mes dėkojame jam už visus tuos metus šilumos, beatodairiško dėmesio. Ačiū tau. Mylime tave“, – rašoma pranešime.
Kaip pranešė P. Zarembos artimieji, su juo bus galima atsisveikinti trečiadienį (gruodžio 3 d.) nuo 16 iki 21 val., laidojimo namuose (J. Matulaičio a. 3, Vilnius).
Mišios palaimintojo J. Matulaičio bažnyčioje vyks ketvirtadienį (gruodžio 4 d.) 9 val. Urna išnešama 10 val. Vyks privačios laidotuvės Elektrėnuose.
Šeimos nariai papprašė nenešti vainikų ir apsiriboti gėlės žiedu.