Po A. Martinėno-Vudžio pasipiktinimo dėl sugadintos siuntos – „Omnivos“ atsakas

Šeštadienio pavakarę žinomas vyras apie tai prabilo socialiniuose tinkluose.
„Kas per d**ilai dirba „Omnivos“ paštomate? Kaip atsiimti tokią siuntą? Praplėšta, sulankstyta… Tas, kuris išvežioja, yra asilas“, – socialiniuose tinkluose apmaudo neslėpė jis.
A. Martinėnas-Vudis portalui Lrytas pasakojo, kad voke buvo vaikams skirtas advento kalendorius.
„Vokas buvo praplėštas ir sukištas atgal. Mes jau nupirkome kitą, todėl viskas gerai, bet pikta iš principo. Matosi, kad buvo ieškota – gal pinigų ar ko vertingo“, – portalui Lrytas pasakojo A. Martinėnas-Vudis.
Jis tikino, kad šįsyk niekur nesikreipė, nes neturėjo laiko, tačiau su panašiais atvejais yra susidūręs ir anksčiau.
„Buvo kartas, kai radome tik tuščią maišelį, susuktą į gniūžtę ir apsuktą lipnia juosta. Buvo pavogtos kojinės – tada tik pasijuokėme. Tačiau dabar situacija kitokia: jei laiške būtų buvę svarbūs dokumentai, tai – rimta.
Nuo šiol visų siuntų atsiėmimą transliuosiu tiesiogiai savo „TikTok“. Bus nauja rubrika – „Paštomatų inspektorius“. Ir kitiems rekomenduoju viešinti – gal tokių atvejų sumažės“, – svarstė jis.
Portalui Lrytas „Omniva“ komunikacijos vadovė Lietuvoje Gabrielė Požerskė pakomentavo susiklosčiusią situaciją.
„Apgailestaujame, kad nuvylėme klientą, ypač suprasdami siuntos emocinę vertę. Šiuo atveju matome, kad siunta nebuvo tinkamai supakuota ir dėl to tapo lengvai pažeidžiama.
Kai yra siunčiami tokie daiktai kaip kalendoriai, knygos ar albumai, juos reikėtų suvynioti į burbulinę pakavimo plėvelę arba poroloną ir įdėti į kartoninę dėžę. Jei reikia, pridėti užpildo, kad neliktų tuščių tarpų.
Tai svarbu, nes siunta autobusiuku važiuoja į logistikos centrą, ant siuntos yra dedamos ir kitos siuntos, tad pakuotė turi atlaikyti kitų siuntų svorį.
Vėliau siunta keliauja automatizuota siuntų skirstymo linija. Jeigu siunta yra itin trapi, reikėtų papildomai pasirinkti paslaugą „Atsargiai“, tuomet ji bus skirstoma rankiniu būdu.
Šioje situacijoje mūsų kurjeris turėjo įvertinti, jog siunta yra pažeista ir grąžinti ją atgal į siuntų skirstymo centrą, kad galėtume informuoti siuntėją apie pažeistą pakuotę. Su kurjeriu pasikalbėsime ir stengsimės, kad tokios situacijos ateityje nepasikartotų“, – aiškino G. Požerskė.
